Lotus trennt sich von reiner Elektroauto-Strategie

In China reagiert man auf einen Trend nach Verbrennern im Highend-Segment und schwenkt um, denn Geely bringt nicht nur den Eletre als Hybriden, mit dem Type 135 hat man heute auch ein ganz neues Modell angekündigt, was 2028 kommt.

Lotus bringt sein erstes „Supercar“

Das wird es dann nur als Hybriden mit über 1.000 PS geben, das erste „Supercar“ von Lotus wird nicht vollelektrisch angeboten. Der neue Lotus-Sportwagen soll in Europa gebaut werden, weitere Details verspricht man für später in diesem Jahr.

Ich bin ja wirklich gespannt, ob sich die aktuellen Investitionen lohnen, denn viele Marken sehen den Fokus auf Elektro vor ein paar Jahren als Fehler, aber keiner weiß, ob der neue Fokus auf Verbrenner in ein paar Jahren immer noch aufgeht.

Es wäre durchaus möglich, dass Elektroautos nur einen kleinen Dämpfer erleben und die ganzen Verbrenner von Lotus, Porsche und Co. in ein paar Jahren doch nicht mehr so gefragt sind, wie man sich das erhofft. Abwarten, es bleibt spannend.