Tesla: Giga Berlin knackt 750.000 Autos und erhöht Produktion um 20 Prozent

Das Tesla-Werk Giga Berlin hat nach Unternehmensangaben 750.000 produzierte Model-Y-Fahrzeuge erreicht.

Tesla hat bekanntgegeben, dass das Werk Giga Berlin seit der Eröffnung im März 2022 insgesamt 750.000 Fahrzeuge des Model Y produziert hat. Gleichzeitig plant das Unternehmen nach eigenen Angaben eine Erhöhung der Produktionskapazität um 20 Prozent. Das Werk in Grünheide beliefert vor allem den europäischen Markt.

Laut Tesla soll die Produktion ab Juli 2026 auf rund 73.000 Fahrzeuge pro Quartal steigen. Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2026 wurden nach Unternehmensangaben etwa 61.000 Fahrzeuge gefertigt. Damit würde das Werk einen größeren Teil seiner offiziellen Jahreskapazität von mehr als 375.000 Fahrzeugen ausschöpfen.

750,000 cars built at Giga Berlin.

Here’s what it takes. pic.twitter.com/HEK8vkS0VR — Tesla Manufacturing (@gigafactories) May 11, 2026

Tesla baut Produktion und Personal in Grünheide aus

Nach Angaben des Unternehmens sollen zur Unterstützung der höheren Produktion rund 1.000 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Zusätzlich plant Tesla, etwa 500 bisher befristete Arbeitskräfte in feste Stellen zu übernehmen. Die Stellensuche läuft bereits.

Wichtige Punkte im Überblick:

750.000 produzierte Model-Y-Fahrzeuge seit 2022

Geplante Produktionssteigerung um 20 Prozent

Rund 1.000 neue Stellen angekündigt

Werk beliefert den europäischen Markt

Tesla investierte nach eigenen Angaben seit 2020 mehr als fünf Milliarden Euro in den Standort. Ich denke, dass die kommenden Monate zeigen werden, ob das Werk die höhere Produktionsgeschwindigkeit dauerhaft halten kann.