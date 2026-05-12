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Mega SIM streicht den Anschlusspreis bei allen Tarifen

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MEGA SIM (KI)

Die Mobilfunkmarke Mega SIM streicht ab dem 12. Mai 2026 den Anschlusspreis bei allen aktuellen Tarifen.

Die monatlichen Preise und enthaltenen Leistungen bleiben dabei unverändert. Angeboten werden weiterhin mehrere 5G-Tarife im Telefónica-o2-Netz mit unterschiedlichem Datenvolumen und flexiblen oder langfristigen Laufzeiten.

Mega SIM bietet 5G-Tarife mit bis zu 300 GB ohne Anschlusspreis

Die flexiblen Tarife mit monatlicher Kündigung starten bei 19,99 Euro pro Monat für 100 GB Datenvolumen. Für 21,99 Euro gibt es 250 GB und für 24,99 Euro 300 GB Datenvolumen. Je nach Tarif sind Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s im Download möglich. Enthalten sind jeweils eine Allnet-Flat, SMS-Flat sowie VoLTE und WiFi-Call.

Die wichtigsten Tarifdetails:

Auch die Tarife mit 24 Monaten Laufzeit bleiben im Portfolio. Hier beginnen die Preise laut Anbieter bei 18,99 Euro monatlich für 100 GB. Der 250-GB-Tarif kostet 19,99 Euro und die 300-GB-Variante 22,99 Euro pro Monat.

Zu den Mega-SIM-Tarifen →

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