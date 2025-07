Citroën erweitert C3 Aircross um Extended-Range-Modell mit 50-kWh-Batterie

Citroën hat die Modellpalette des C3 Aircross um die Elektrovariante „Elektro 113 Extended Range“ erweitert.

Sie ist mit einem 83 kW (113 PS) starken Elektromotor und einer 50 kWh großen Batterie ausgestattet und ermöglicht damit eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern nach WLTP.

Der „neue“ ë-C3 Aircross erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 143 km/h und kann per DC-Schnellladung (100 kW) in 28 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden. Die Anhängelast beträgt bis zu 550 Kilogramm. Der Einstiegspreis liegt bei 30.690 Euro in der Ausstattungslinie PLUS.

Die Extended-Range-Version ergänzt das bisherige Antriebsangebot des C3 Aircross, das bereits zwei Elektromotorisierungen sowie Benzin- und Hybridvarianten umfasst. Die Benzin- und Hybridmodelle sind zudem als Fünfsitzer oder neu auch als Siebensitzer erhältlich.

