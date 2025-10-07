congstar Prepaid: Starterpaket für 1 €

Congstar hat den Preis seiner Prepaid-Starterpakete erneut gesenkt. Statt bisher 4,99 Euro kostet der Einstieg in die Prepaid-Tarife jetzt nur noch 1 Euro, wie das Unternehmen mitteilt.

Die Anpassung gilt für alle Prepaid Allnet Flat Tarife, von XS bis XL. Bereits Ende September war der Preis von zuvor 9,99 Euro auf 4,99 Euro reduziert worden.

Die Tarife unterscheiden sich vor allem im verfügbaren Datenvolumen und der Grundgebühr. Das günstigste Angebot, die Prepaid Allnet Flat XS, umfasst 1 GB LTE-Datenvolumen bei einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Mbit/s sowie eine Telefon- und SMS-Flatrate für 5 Euro pro 28 Tage.

Die größere S-Variante bietet 5 GB 5G-Daten, während die M-, L- und XL-Tarife jeweils 20, 30 und 40 GB beinhalten. Alle Tarife nutzen das Telekom-Netz und beinhalten Startguthaben sowie einen Bonus bei Rufnummernmitnahme.

Laut Congstar erhalten Kunden der Tarife M, L und XL weiterhin zusätzlich drei kostenlose 10-GB-Datenpässe, die flexibel eingesetzt werden können. Alle Tarife laufen ohne Vertragsbindung und sind im Prepaid-Modell monatlich kündbar.

