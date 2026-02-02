Provider

congstar startet Glasfaser-Tarife im Zuhause-Angebot

| 2 Kommentare
Congstar

Congstar führt ab heute erstmals Glasfaser-Internet in sein Zuhause-Portfolio ein. Einige Preise sind dabei nur kurze Zeit verfügbar.

Ab dem heutigen 2. Februar 2026 können Haushalte mit entsprechender Infrastruktur auf die neuen congstar Zuhause Glasfaser-Tarife zugreifen. Kunden erhalten nach einer Verfügbarkeitsprüfung automatisch das beste verfügbare Angebot, entweder DSL oder Glasfaser. Die Tarife bleiben flexibel monatlich kündbar. Ein Telefonanschluss ist nach wie vor nicht in den Tarifen enthalten.

congstar Zuhause: Tarife und Preise in der Übersicht

Die wichtigsten Tarifmerkmale auf einen Blick

DSL-Tarife:

  • congstar Zuhause 100 (DSL) – 100 Mbit/s Download, 40 Mbit/s Upload, 35,00 € pro Monat (bis 31.03., danach 38,00 €)
  • congstar Zuhause 250 (DSL) – 250 Mbit/s Download, 40 Mbit/s Upload, 40,00 € pro Monat (bis 31.03., danach 45,00 €)

Glasfaser-Tarife:

  • congstar Zuhause 150 (Glasfaser) – 150 Mbit/s Download, 75 Mbit/s Upload, 35,00 € pro Monat (bis 31.03., danach 38,00 €)
  • congstar Zuhause 300 (Glasfaser) – 300 Mbit/s Download, 150 Mbit/s Upload, 40,00 € pro Monat (bis 31.03., danach 45,00 €)
  • congstar Zuhause 600 (Glasfaser) – 600 Mbit/s Download, 300 Mbit/s Upload, 55,00 € pro Monat, keine Vertragslaufzeit
  • congstar Zuhause 1000 (Glasfaser) – 1.000 Mbit/s Download, 500 Mbit/s Upload, 65,00 € pro Monat, keine Vertragslaufzeit

Die Glasfaser-Tarife werden in das bestehende Portfolio integriert und sind zum Start genauso preislich positioniert wie die bekannten DSL-Tarife. Neben den bestehenden Angeboten mit 100 und 250 Mbit/s erhalten Kunden bei Glasfaser höhere Bandbreiten, unbegrenztes Datenvolumen und die Möglichkeit, ohne Vertragslaufzeit zu kündigen. Congstar plant, die Verfügbarkeit im Laufe des Jahres kontinuierlich auszuweiten.

Der Bestellprozess erfolgt vollständig digital. Kunden wählen ihren Wunschtarif, die Systemlogik ordnet automatisch die verfügbare Technologie zu. Für die Routerversorgung setzt congstar auf die AVM FRITZ!Box 5530, die wahlweise gemietet oder gekauft werden kann.

Zu congstar Zuhause →

  1. Sam 🎖
    sagt am

    Früher sind solche Tarife mit der Zeit günstiger geworden. Mittlerweile eher teurer. Vor 7 Jahren habe ich hier bei einem regionalen Anbieter einen Glasfaser Vertrag für 400/100 für 45 Euro abgeschlossen. 7 Jahre später ist es eher teurer geworden und man bekommt für das Geld keine 400 mehr. Weder bei Neuverträgen bei meinem Anbieter noch bei der Konkurrenz.

    Antworten
    1. Mårtiň 🌀
      sagt am zu Sam ⇡

      Dürfte vermutlich an der Inflation liegen?

      Antworten

