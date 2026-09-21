Deutsche Post knackt wichtigen E-Auto-Meilenstein

Die Deutsche Post AG betreibt inzwischen 40.000 Elektrofahrzeuge für die Zustellung in Deutschland.

Damit verfügt das Unternehmen nach eigenen Angaben über die weltweit größte Elektro-Zustellflotte eines Postunternehmens in einem einzelnen Markt. Die Fahrzeuge werden an 44.400 Ladesäulen mit einem Strommix geladen, der zu 95 Prozent aus erneuerbaren Energien besteht.

Auch im Fernverkehr setzt die Deutsche Post zunehmend auf alternative Antriebe. Dort sind derzeit 50 Elektro-Lkw und 570 mit Bio-CNG betriebene Lkw für den Paket- und Brieftransport im Einsatz.

Deutsche Post setzt verstärkt auf elektrische Zustellung

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

40.000 Elektrofahrzeuge in der Zustellung

44.400 Ladesäulen in Deutschland

95 Prozent Ökostrom beim Laden

50 E-Lkw und 570 Bio-CNG-Lkw im Fernverkehr

Der Ausbau ist Teil einer breiteren Entwicklung in der Postbranche. Die am Green Postal Day beteiligten Unternehmen haben ihre jährlichen Gesamtemissionen laut International Post Corporation seit 2008 um 41 Prozent reduziert. Bis 2030 sollen es 50 Prozent sein. Eine IPC-Befragung unter 2.500 Onlinehändlern aus 19 Ländern ergab zudem, dass 70 Prozent die Nachhaltigkeitsleistungen der Postunternehmen positiv bewerten.

Ich finde vor allem die Größenordnung bemerkenswert. 40.000 Elektrofahrzeuge zeigen, dass E-Mobilität längst im harten Zustellalltag angekommen ist. Spannender wird nun, wie schnell sich schwere Lkw und der Fernverkehr elektrifizieren lassen.

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