Oppo ist die Zukunft: OnePlus verschwindet aus Deutschland

OnePlus verschickt aktuell eine Mail an ehemalige Kunden (die mich auch erreichte, obwohl ich nie direkt im Store eingekauft habe) und in der man sich verabschiedet. Die Marke verlässt bekanntlich Deutschland und könnte allgemein bald eingestellt werden. Aber es gibt „Ersatz“, so OnePlus, denn die Zukunft bei uns heißt Oppo.

Damals gab es mit Oppo, Vivo. OnePlus und Realme vier BBK-Marken, Oppo war die Kernmarke von diesen, die jetzt in den westlichen Ländern übrig bleibt. Wobei sie selbst eine Weile nicht bei uns verfügbar war, viele Kunden haben also auch Oppo vergessen. Und besonders viel Geld in Marketing steckt Oppo derzeit nicht.

Ich habe nicht den Eindruck, als ob man es in China so wirklich ernst meint, wie das früher der Fall war, als man Apple und Samsung noch gefährlich wurde. Kein Geld für Marketing, viele Modelle kommen gar nicht erst bei uns auf den Markt und es würde mich nicht wundern, wenn Oppo in ein paar Jahren auch endgültig geht.

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