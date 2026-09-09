0,1 Prozent Kosten: Sparkassen überraschen mit neuem Altersvorsorgedepot

Die Deka startet 2027 ein gefördertes Altersvorsorgedepot mit lediglich 0,1 Prozent jährlichen Effektivkosten.

Das Angebot soll ab Januar bei allen Sparkassen vor Ort und über die Sparkassen-App verfügbar sein. Depot und Zulagenverwaltung sind kostenlos. Die Konditionen stehen noch unter dem Vorbehalt der Bafin-Genehmigung, die im November erwartet wird.

Beim Standarddepot fließt das Geld zunächst vollständig in einen weltweiten Aktien-ETF. Vor dem Rentenbeginn wird schrittweise in Anleihen umgeschichtet. Alternativ können Kunden die Aktienquote kostenlos selbst über die Sparkassen-App anpassen.

Deka fordert Neobroker beim Altersvorsorgedepot heraus

Die wichtigsten Eckdaten:

Standarddepot mit 0,1 Prozent Effektivkosten pro Jahr

Gesetzlicher Kostendeckel für Standarddepots liegt bei 1,0 Prozent

Aktiv gemanagtes Angebot kostet 1,0 bis 1,5 Prozent

Förderung von bis zu 540 Euro jährlich plus 300 Euro pro Kind

Interessant ist vor allem die Positionierung im Wettbewerb. Mit 0,1 Prozent bleibt das Wertpapierhaus der Sparkassen weit unter dem gesetzlichen Kostendeckel und unterbietet sogar manche angekündigten Neobroker-Angebote. Damit treffen niedrige Kosten auf das breite Sparkassen-Filialnetz und einen digitalen Abschluss per App.

Ich finde die Kampfansage an die Neobroker bemerkenswert. Wenn die Konditionen so genehmigt werden, fällt für Anbieter wie Scalable ein wichtiges Argument teilweise weg: Die Sparkassen kombinieren beim Standarddepot sehr niedrige Kosten mit Beratung vor Ort und großer Reichweite.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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