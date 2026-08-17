Fintech

DKB zahlt Neukunden jetzt bis zu 200 Euro Bonus

René Hesse
Von
Dkb

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) zahlt Neukunden für die Eröffnung eines Girokontos und eines Tagesgeldkontos insgesamt bis zu 200 Euro Bonus.

Die Aktion startet am heutigen 17. August 2026. Für das Girokonto gibt es 150 Euro. Weitere 50 Euro kommen hinzu, wenn Kunden zusätzlich ein Tagesgeldkonto eröffnen und die jeweiligen Bedingungen erfüllen.

Das Girokonto muss spätestens am 15. September 2026 beantragt werden. Voraussetzung für den Bonus ist unter anderem die Einwilligung in Werbung per E-Mail.

Zudem müssen in zwei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten jeweils mindestens 1.000 Euro auf dem neuen Konto eingehen. Die Geldeingänge dürfen laut DKB auch aus mehreren Teilbeträgen bestehen.

DKB-Bonus: Diese Voraussetzungen gelten

Für die vollen 200 Euro müssen Kunden mehrere Fristen beachten:

Damit sind für den zusätzlichen Tagesgeldbonus 2.500 Euro Kapital für knapp zwei Monate gebunden. Die Aktion richtet sich ausschließlich an Neukunden.

Ich finde die 200 Euro durchaus attraktiv, allerdings sollte man genau auf die Bedingungen schauen. Vor allem der erforderliche Geldeingang und die 2.500 Euro auf dem Tagesgeldkonto machen die Aktion eher für Kunden interessant, die das DKB-Konto tatsächlich aktiv nutzen möchten.

Zur DKB Girokonto-Aktion →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


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