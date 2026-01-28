Cross, Champions League und mehr: Amazon nennt Highlights für Prime Video im Februar
Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Februar 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.
Auch im Februar nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
Die Highlights bei Prime Video
Top-Highlights
- FABIAN UND DIE MÖRDERISCHE HOCHZEIT | PRIME ORIGINAL-FILM
- Exklusiv verfügbar: ab 6. Februar 2026
- CROSS | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 2
- Exklusiv verfügbar: ab 11. Februar 2026
- LOVE ME LOVE ME | PRIME ORIGINAL-FILM
- Exklusiv verfügbar: ab 13. Februar 2026
- 56 Tage | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1
- Exklusiv verfügbar: ab 18. Februar 2026
- THE BLUFF | PRIME ORIGINAL-FILM
- Exklusiv verfügbar: ab 25. Februar 2026
Serien
- LOL: Last One Laughing Brazil | Original | Staffel 5
ab 6. Februar 2026
- Cross | Original | Staffel 2
ab 11. Februar 2026
- Soul Power: The Legend Of The American Basketball Association | Original | Staffel 1
ab 12. Februar 2026
- Jesy Nelson: Life After Little Mix | Exclusive | Staffel 1
ab 13. Februar 2026
- 56 Days | Original | Staffel 1
ab 18. Februar 2026
- The CEO Club | Original | Staffel 1
ab 23. Februar 2026
- Final Siren: Inside The Afl | Original | Staffel 1
ab 27. Februar 2026
Filme
- Fargo – Blutiger Schnee (1996)
ab 1. Februar 2026
- Glam Girls – Hinreißend verdorben (2019)
ab 1. Februar 2026
- Licorice Pizza
ab 1. Februar 2026
- After
ab 1. Februar 2026
- After Love
ab 1. Februar 2026
- After Truth
ab 1. Februar 2026
- Ein ganzes halbes Jahr (2016)
ab 1. Februar 2026
- Bad Boy And Me | Exclusive
ab 3. Februar 2026
- William Tell | Exclusive
ab 4. Februar 2026
- Relationship Goals | Original
ab 4. Februar 2026
- Fabian und Die mörderische Hochzeit | Original
ab 6. Februar 2026
- Natürliches Gleichgewicht: Die Vision eines Königs | Original
ab 6. Februar 2026
- Noah
ab 6. Februar 2026
- Jumper
ab 6. Februar 2026
- F*Ck Valentine’s Day
ab 7. Februar 2026
- Das perfekte Geheimnis
ab 7. Februar 2026
- Hellboy: The Crooked Man
ab 9. Februar 2026
- The Life Of Chuck
ab 9. Februar 2026
- Love Me Love Me | Original
ab 13. Februar 2026
- After Ever Happy
ab 13. Februar 2026
- Manta Manta
ab 16. Februar 2026
- Borderlands | Exclusive
ab 22. Februar 2026
- Boneyard
ab 24. Februar 2026
- The Bluff | Original
ab 25. Februar 2026
- Meet Cute – Mein täglich erstes Date
ab 25. Februar 2026
- Man On The Run | Original
ab 27. Februar 2026
- Hit Man (2023)
ab 27. Februar 2026
- Dampfnudelblues
ab 27. Februar 2026
- Sauerkrautkoma
ab 27. Februar 2026
- Kaiserschmarrndrama
ab 27. Februar 2026
- Rehragout-Rendezvous
ab 27. Februar 2026
- Grießnockerlaffäre
ab 27. Februar 2026
- Winterkartoffelknödel
ab 27. Februar 2026
- Guglhupfgeschwader
ab 27. Februar 2026
- Leberkäsjunkie
ab 27. Februar 2026
- Schweinskopf Al Dente
ab 27. Februar 2026
- Inheritance – Ein dunkles Vermächtnis | Original
ab 28. Februar 2026
- The Creator | Exclusive
ab 28. Februar 2026
- LIVE EVENTS
- Bulls vs. Raptors
6. Februar 2026
- 76ers vs. Lakers
6. Februar 2026
- Clippers vs. Kings
7. Februar 2026
- Mavericks vs. Spurs
7. Februar 2026
- Knicks vs. Pistons
7. Februar 2026
- Bucks vs. Thunder
13. Februar 2026
- Mavericks vs. Lakers
13. Februar 2026
- Pistons vs. Knicks
20. Februar 2026
- Celtics vs. Warriors
20. Februar 2026
- Rockets vs. Magic
27. Februar 2026
- Timberwolves vs. Clippers
27. Februar 2026
- Rockets vs. Heat
28. Februar 2026
Live
- UEFA Champions League 2025/26
Prime Video überträgt im Februar die Play-offs der K.-o.-Phase am 17., sowie am 24. Februar.
Die Auslosung der Play-Offs findet am Freitag, 30, Januar statt.
- NBA 25/26 – Game Day | EU 12 | Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics
1. Februar 2026
- NBA 25/26 | Game Day | EU 13 | New York Knicks vs. Boston Celtics
8. Februar 2026
- NBA 25/26 | Global 25 | Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers
13. Februar 2026
- NBA 25/26 | Global 26 | Boston Celtics vs. Golden State Warriors
20. Februar 2026
- NBA 25/26 | Game Day | EU 14 | Denver Nuggets vs. Golden State Warriors
22. Februar 2026
Kaufen und Leihen
- Momo
Zum Kaufen: ab 5. Februar 2026
Zum Leihen: ab 19. Februar 2026
- The Change
Zum Kaufen: ab 5. Februar 2026
Zum Leihen: ab 13. Februar 2026
- Die Unfassbaren 3 – Now you see me
Zum Kaufen: ab 13. Februar 2026
Zum Leihen: ab 5. März 2026
- Eddington
Zum Kaufen: ab 20. Februar 2026
Zum Leihen: ab 5. März 2026
- SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi!
Zum Kaufen: ab 23. Februar 2026
Zum Leihen: ab 9. März 2026
- No Hit Wonder
Zum Kaufen: ab 28. Februar 2026
Zum Leihen: ab 12. März 2026
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
in Firmware und OS
in Mobilität
in Fintech
in Smartphones
in Handel
in Dienste
in Tarife
in Marktgeschehen
in Audio
in Gaming