Cross, Champions League und mehr: Amazon nennt Highlights für Prime Video im Februar

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Februar 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im Februar nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Die Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

  • FABIAN UND DIE MÖRDERISCHE HOCHZEIT | PRIME ORIGINAL-FILM
    • Exklusiv verfügbar: ab 6. Februar 2026
  • CROSS | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 2
    • Exklusiv verfügbar: ab 11. Februar 2026
  • LOVE ME LOVE ME | PRIME ORIGINAL-FILM
    • Exklusiv verfügbar: ab 13. Februar 2026
  • 56 Tage | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1
    • Exklusiv verfügbar: ab 18. Februar 2026
  • THE BLUFF | PRIME ORIGINAL-FILM
    • Exklusiv verfügbar: ab 25. Februar 2026

Serien

  • LOL: Last One Laughing Brazil | Original | Staffel 5
    ab 6. Februar 2026
  • Cross | Original | Staffel 2
    ab 11. Februar 2026
  • Soul Power: The Legend Of The American Basketball Association | Original | Staffel 1
    ab 12. Februar 2026
  • Jesy Nelson: Life After Little Mix | Exclusive | Staffel 1
    ab 13. Februar 2026
  • 56 Days | Original | Staffel 1
    ab 18. Februar 2026
  • The CEO Club | Original | Staffel 1
    ab 23. Februar 2026
  • Final Siren: Inside The Afl | Original |  Staffel 1
    ab 27. Februar 2026

Filme

  • Fargo – Blutiger Schnee (1996)
    ab 1. Februar 2026
  • Glam Girls – Hinreißend verdorben (2019)
    ab 1. Februar 2026
  • Licorice Pizza
    ab 1. Februar 2026
  • After
    ab 1. Februar 2026
  • After Love
    ab 1. Februar 2026
  • After Truth
    ab 1. Februar 2026
  • Ein ganzes halbes Jahr (2016)
    ab 1. Februar 2026
  • Bad Boy And Me | Exclusive
    ab 3. Februar 2026
  • William Tell | Exclusive
    ab 4. Februar 2026
  • Relationship Goals | Original
    ab 4. Februar 2026
  • Fabian und Die mörderische Hochzeit | Original
    ab 6. Februar 2026
  • Natürliches Gleichgewicht: Die Vision eines Königs | Original
    ab 6. Februar 2026
  • Noah
    ab 6. Februar 2026
  • Jumper
    ab 6. Februar 2026
  • F*Ck Valentine’s Day
    ab 7. Februar 2026
  • Das perfekte Geheimnis
    ab 7. Februar 2026
  • Hellboy: The Crooked Man
    ab 9. Februar 2026
  • The Life Of Chuck
    ab 9. Februar 2026
  • Love Me Love Me | Original
    ab 13. Februar 2026
  • After Ever Happy
    ab 13. Februar 2026
  • Manta Manta
    ab 16. Februar 2026
  • Borderlands | Exclusive
    ab 22. Februar 2026
  • Boneyard
    ab 24. Februar 2026
  • The Bluff | Original
    ab 25. Februar 2026
  • Meet Cute – Mein täglich erstes Date
    ab 25. Februar 2026
  • Man On The Run | Original
    ab 27. Februar 2026
  • Hit Man (2023)
    ab 27. Februar 2026
  • Dampfnudelblues
    ab 27. Februar 2026
  • Sauerkrautkoma
    ab 27. Februar 2026
  • Kaiserschmarrndrama
    ab 27. Februar 2026
  • Rehragout-Rendezvous
    ab 27. Februar 2026
  • Grießnockerlaffäre
    ab 27. Februar 2026
  • Winterkartoffelknödel
    ab 27. Februar 2026
  • Guglhupfgeschwader
    ab 27. Februar 2026
  • Leberkäsjunkie
    ab 27. Februar 2026
  • Schweinskopf Al Dente
    ab 27. Februar 2026
  • Inheritance – Ein dunkles Vermächtnis | Original
    ab 28. Februar 2026
  • The Creator | Exclusive
    ab 28. Februar 2026
  • LIVE EVENTS
  • Bulls vs. Raptors
    6. Februar 2026
  • 76ers vs. Lakers
    6. Februar 2026
  • Clippers vs. Kings
    7. Februar 2026
  • Mavericks vs. Spurs
    7. Februar 2026
  • Knicks vs. Pistons
    7. Februar 2026
  • Bucks vs. Thunder
    13. Februar 2026
  • Mavericks vs. Lakers
    13. Februar 2026
  • Pistons vs. Knicks
    20. Februar 2026
  • Celtics vs. Warriors
    20. Februar 2026
  • Rockets vs. Magic
    27. Februar 2026
  • Timberwolves vs. Clippers
    27. Februar 2026
  • Rockets vs. Heat
    28. Februar 2026

Live

  • UEFA Champions League 2025/26

Prime Video überträgt im Februar die Play-offs der K.-o.-Phase am 17., sowie am 24. Februar.

Die Auslosung der Play-Offs findet am Freitag, 30, Januar statt.

  • NBA 25/26 – Game Day | EU 12 | Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics
    1. Februar 2026
  • NBA 25/26 | Game Day | EU 13 | New York Knicks vs. Boston Celtics
    8. Februar 2026
  • NBA 25/26 | Global 25 | Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers
    13. Februar 2026
  • NBA 25/26 | Global 26 | Boston Celtics vs. Golden State Warriors
    20. Februar 2026
  •  NBA 25/26 | Game Day |  EU 14 | Denver Nuggets vs. Golden State Warriors
    22. Februar 2026

Kaufen und Leihen

  • Momo
    Zum Kaufen: ab 5. Februar 2026
    Zum Leihen: ab 19. Februar 2026
  • The Change
    Zum Kaufen: ab 5. Februar 2026
    Zum Leihen: ab 13. Februar 2026
  • Die Unfassbaren 3 – Now you see me
    Zum Kaufen: ab 13. Februar 2026
    Zum Leihen: ab 5. März 2026
  • Eddington
    Zum Kaufen: ab 20. Februar 2026
    Zum Leihen: ab 5. März 2026
  • SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi!
    Zum Kaufen: ab 23. Februar 2026
    Zum Leihen: ab 9. März 2026
  • No Hit Wonder
    Zum Kaufen: ab 28. Februar 2026
    Zum Leihen: ab 12. März 2026

