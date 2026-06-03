Gaming

Tomb Raider: Das Remake hat ein Datum und kommt später

Autor-Bild
Von
Google News
|

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, das Remake von Tomb Raider kommt doch nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst 2027. Dafür aber direkt Anfang des Jahres, denn der Release ist jetzt am 12. Februar 2027 vorgesehen.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis, wie der Titel des Remakes lauten wird, erscheint für die PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und den PC bei Steam.

Mal schauen, ob das ganz neue Tomb Raider, welches für 2027 angekündigt wurde, wirklich noch nächstes Jahr erscheint, da steht ja im Raum, dass es doch erst 2028 wird. Die Verzögerung der beiden Spiele hat wohl nichts mit GTA 6 und anderen Spielen zu tun, die Entwickler benötigen einfach noch ein bisschen mehr Zeit.

PlayStation: Das ganz neue God of War ist offiziell

Es hat sich immer wieder angedeutet und jetzt ist es offiziell, Sony hat im Rahmen der State of Play ein…

3. Juni 2026 | Jetzt lesen →
mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Tomb Raider: Das Remake hat ein Datum und kommt später
Weitere Neuigkeiten
300 GB zum Kampfpreis: freenet startet neue Mobilfunkaktion
in Tarife | Update
Waipu Tv
GMX und WEB.DE bieten drei Monate Waipu.tv gratis an
in Unterhaltung
Mediamarkt
MediaMarkt & Saturn verschenken die „Mehrwertsteuer“ an registrierte Kunden
in Schnäppchen
No Rest For The Wicked Header
No Rest for the Wicked: Version 1.0, Zeitraum, Switch 2-Version und Xbox-Kritik
in Gaming
Whoop 5 Mg Hand Header
Whoop ohne teures Abo: Diese App könnte das Problem lösen
in Wearables
Projekt Solara: Microsoft kündigt Ende von Apps und Betriebssystemen an
in Marktgeschehen
Zelda-Remake und mehr: Datum für die nächste Nintendo Direct
in Gaming
Apple könnte mit iOS 27 eine oft gewünschte Funktion bringen
in Firmware und Updates
Wolverine für die PS5: Ganz viel neues Gameplay des Marvel-Spiels
in Gaming
PlayStation: Das ganz neue God of War ist offiziell
in Gaming