Tomb Raider: Das Remake hat ein Datum und kommt später

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, das Remake von Tomb Raider kommt doch nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst 2027. Dafür aber direkt Anfang des Jahres, denn der Release ist jetzt am 12. Februar 2027 vorgesehen.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis, wie der Titel des Remakes lauten wird, erscheint für die PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und den PC bei Steam.

Mal schauen, ob das ganz neue Tomb Raider, welches für 2027 angekündigt wurde, wirklich noch nächstes Jahr erscheint, da steht ja im Raum, dass es doch erst 2028 wird. Die Verzögerung der beiden Spiele hat wohl nichts mit GTA 6 und anderen Spielen zu tun, die Entwickler benötigen einfach noch ein bisschen mehr Zeit.

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