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Xiaomi überrascht mit neuer Funktion für Apple-Nutzer

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Das Smartphone Xiaomi 17T Pro ermöglicht den Austausch von Fotos und Dateien mit Apple-Geräten ohne zusätzliche App.

Xiaomi hat angekündigt, dass Nutzer des Xiaomi 17T Pro Fotos und Dateien direkt mit Apple-Geräten austauschen können. Nach Unternehmensangaben ist dafür weder der Download noch die Installation einer zusätzlichen Anwendung erforderlich.

Möglich wird die Funktion durch eine AirDrop-Kompatibilität von Quick Share. Das Unternehmen gibt an, dass sich Inhalte über Quick Share an das gewünschte Apple-Gerät senden lassen. Die erforderliche Software-Version trägt die Bezeichnung OS3.0.308.0.

Xiaomi 17T Pro erhält AirDrop-Unterstützung für Apple-Geräte

Laut Xiaomi wird die entsprechende Software seit dem Marktstart des Xiaomi 17T Pro ausgerollt. Nutzer mit der Version OS3.0.308.0 können die neue Funktion verwenden und Dateien sowie Fotos direkt zwischen den Geräten übertragen.

Wichtige Details im Überblick

  • Unterstützung für den Austausch mit Apple-Geräten
  • Keine zusätzliche App erforderlich
  • Nutzung über Quick Share
  • Software-Version OS3.0.308.0 notwendig

Ich halte die neue Funktion für eine praktische Ergänzung, weil der Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Geräteplattformen im Alltag häufig eine Rolle spielt und zusätzliche Anwendungen dadurch entfallen können.

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  1. Lukas ☀️
    sagt am

    Worin besteht denn der Unterschied zu der AirDrop-Integration von QuickShare, die Google vor einiger Zeit reverse-engineered hatte? Hab das nicht mehr ganz vor Augen, war das an irgendeine softwareseitige Bedingung geknüpft?

    Antworten

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