Das Comeback der Knöpfe und Hebel im Auto

Der Trend zu immer mehr Touch und Displays im Auto nähert sich dem Ende und das liegt nicht nur am Feedback von vielen Kunden, auf das Marken wie VW jetzt hören, das hat auch ganz andere Gründe. In Zukunft müssen gewisse Elemente im Auto physisch vorhanden sein, wenn man volle Punktzahl im EuroNCAP möchte.

Konkret geht es um Blinker, Scheibenwischer, Warnblinkanlage, Hupe und SOS. Was bei uns aber eine freiwillige Voraussetzung für mehr Punkte im Sicherheitstest ist, wird laut Reuters in China zum Gesetz. Und man geht noch einen Schritt weiter, denn selbst die Gangwahl in den Autos darf dort keine Toucheingabe mehr sein.

Tesla ist besonders stark betroffen

Für die meisten Automarken stellt diese Entwicklung keine Schwierigkeit dar, aber es gibt Ausnahmen, wie Tesla, die besonders stark auf Touch setzen. Dort bringt man zwar gerade den Blinkerhebel zurück, aber eigentlich wollte Tesla diesen auch streichen. Und das ist nicht die einzige Änderung, die auf Tesla zukommen wird.

In China ist man mittlerweile auch der Meinung, dass versteckte Türgriffe, die auf die Reichweite von Elektroautos sowieso so gut wie keinen Einfluss haben, keine gute Idee sind. Diese ganzen Vorgaben werden einen Einfluss auf die Entwicklung der Autos in den nächsten 2-3 Jahren haben. Vor allem bei Tesla wird es spannend.

Wird das nächste Tesla Model Y normale Türgriffe, einen Blinkerhebel und wieder einen Ganghebel haben? Ich persönlich finde diese Entwicklung gut, denn ein paar Elemente im Auto dürfen physisch sein, da das sicherer im Alltag ist (man kann es blind bedienen). Mal schauen, wie die Marken jetzt darauf reagieren werden.