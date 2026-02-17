Mobilität

Skoda: Ein Blick auf das neue Elektro-Flaggschiff

Skoda baut sein vollelektrisches Portfolio aus und wird in diesem Jahr nicht nur ein neues Einsteigermodell für die Marke einführen, mit dem Peaq ist auch ein neues Flaggschiff im Sommer vorgesehen. Basis ist das Konzept „Vision 7S“ von 2022.

Mit diesem Elektro-SUV möchte sich Skoda noch weiter oben orientieren und die ersten Bilder eines Prototypen, die Autocar zugeschickt bekommen hat, zeigen uns, was für ein Schiff das sein wird. Skoda dürfte sich hier auf Familien fokussieren.

Basis ist, wie bei den anderen Elektroautos von Skoda, die MEB-Plattform des VW-Konzerns. Man nutzt nicht die hochwertigere PPE, auch wenn der Peaq beim Preis sicher nicht weit von Premium entfernt sein wird (einen Preis gibt es noch nicht).

Die Serienversion des Skoda Peaq soll im Sommer gezeigt werden, Marktstart des vollelektrischen Siebensitzers könnte dann Ende 2026 oder Anfang 2027 sein. Ich bin gespannt, wie sich der Peak vom erfolgreichen Enyaq unterscheiden wird.

