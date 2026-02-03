China verbietet versteckte Türgriffe bei Neuwagen

Die chinesische Regierung verbietet ab 2027 versteckte Autotürgriffe in Neuwagen und schreibt mechanische Öffnungssysteme vor.

China untersagt künftig den Einsatz versenkbarer und automatisch ausfahrender Türgriffe in den meisten neu zugelassenen Fahrzeugen. Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat dafür die technischen Vorgaben angepasst.

Als Gründe nennen die Behörden Sicherheitsbedenken sowie eine teilweise umständliche Bedienung dieser Türsysteme, die insbesondere bei Elektro- und Hybridfahrzeugen verbreitet sind.

Die Regelung gilt ab 2027 für alle Neuwagen, die in China verkauft werden. Türen müssen dann sowohl von innen als auch von außen mechanisch geöffnet werden können. Türgriffe, die bündig in der Karosserie verschwinden und erst bei Annäherung oder Betätigung ausfahren oder ausklappen, sind nicht mehr zulässig.

Eine Übergangsregelung besteht für bereits genehmigte Modelle kurz vor der Markteinführung, die Hersteller bis spätestens 2029 umrüsten müssen. Die Kofferraumklappe ist von dem Verbot ausgenommen.

Hintergründe, Umfang und mögliche Marktwirkung

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua sollen mit der neuen Vorgabe vornehmlich Risiken nach Unfällen reduziert werden. Türgriffe dieser Bauart standen im Verdacht, bei Kollisionen zu versagen oder für Helfer schwer auffindbar zu sein.

In mehreren Fällen konnten Rettungskräfte laut Medienberichten Fahrzeugtüren nicht öffnen, um Insassen zu befreien. Die Prüfung des Türgriff-Standards lief nach Behördenangaben bereits seit längerer Zeit.

Zentrale Fakten zur neuen Regelung:

Gilt ab 2027 für alle in China verkauften Neuwagen

Pflicht zur mechanischen Türöffnung innen und außen

Übergangsfrist für bereits genehmigte Modelle bis 2029

Laut China Daily hatten 60 Prozent der meistverkauften E- und Hybridautos versteckte Griffe

Welche konkreten Modelle betroffen sind, wurde nicht benannt. Hersteller müssen jedoch das Türgriff-Design zahlreicher Fahrzeuge anpassen.

Ich gehe davon aus, dass viele Hersteller ihre Türkonzepte nun global vereinheitlichen werden, um regulatorische Risiken und zusätzliche Anpassungen für einzelne Märkte zu vermeiden. Versteckte Türgriffe dürften damit also bald der Vergangenheit angehören.