Mobilität

Das ist die neue Live-Spurführung von Google Maps

Autor-Bild
Von
|

Google und Polestar haben an einer neuen Funktion im Auto gearbeitet, die man mit dem Polestar 4 einführen wird. Es handelt sich um eine Live-Spurführung direkt in Google Maps, die man als „neues Navigationserlebnis“ für Fahrer bezeichnet.

Die Funktion erkennt anhand der KI von Google im Fahrzeug, auf welcher Spur sich das Auto befindet, indem sie Elemente auf der Straße wie Fahrbahnmarkierungen und Verkehrszeichen analysiert, die von einer der nach vorne gerichteten Kameras im Polestar 4 erfasst werden. Weitere Marken wurden bisher nicht kommuniziert.

Laut Pressemitteilung soll die Funktion dabei helfen, „auf komplexen Autobahnen und im dichten Berufsverkehr problemlos die Orientierung zu behalten“. Bei Google selbst bezeichnet man sie als „neuen Maßstab für die Navigation“. Man hat jedoch nicht kommuniziert, wie und wann die Live-Spurführung in Maps verteilt wird.

Warum Mazda sein neues „Traumauto“ vielleicht nie bauen wird

Mazda wollte den MX-5 mit in das elektrische Zeitalter nehmen, wenn auch nicht als reines Elektroauto, sondern als ganz neues…

4. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Das ist die neue Live-Spurführung von Google Maps
Weitere Neuigkeiten
So sieht der elektrische Renault Twingo aus
in Mobilität
Geldautomatensprengungen in Deutschland deutlich rückläufig
in Fintech
Spotify Logo Header 2024
Spotify baut „führende Position“ beim Streaming weiter aus
in Dienste
Aura Walden: Der neue und größere Bilderrahmen gefällt mir gut
in Smart Home
Ing Bank
ING App-Update mit Preis-Alarm und Wero-Erweiterung
in Fintech
Pbb Direkt
pbb direkt mit Zinsanpassung beim Festgeld
in Fintech
Prime Video zeigt deutschen Antikriegsfilm „Der Tiger“ – Starttermin steht fest
in Schnäppchen
Simon Mobile
SIMon mobile startet Black-Week-Aktion
in Tarife
Angriff auf Dolby: Samsung kündigt HDR10+ Advanced an
in News
Dkb Header
DKB startet neue Tagesgeld-Zinsaktion – auch für Bestandskunden
in Fintech