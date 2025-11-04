Das ist die neue Live-Spurführung von Google Maps

Google und Polestar haben an einer neuen Funktion im Auto gearbeitet, die man mit dem Polestar 4 einführen wird. Es handelt sich um eine Live-Spurführung direkt in Google Maps, die man als „neues Navigationserlebnis“ für Fahrer bezeichnet.

Die Funktion erkennt anhand der KI von Google im Fahrzeug, auf welcher Spur sich das Auto befindet, indem sie Elemente auf der Straße wie Fahrbahnmarkierungen und Verkehrszeichen analysiert, die von einer der nach vorne gerichteten Kameras im Polestar 4 erfasst werden. Weitere Marken wurden bisher nicht kommuniziert.

Laut Pressemitteilung soll die Funktion dabei helfen, „auf komplexen Autobahnen und im dichten Berufsverkehr problemlos die Orientierung zu behalten“. Bei Google selbst bezeichnet man sie als „neuen Maßstab für die Navigation“. Man hat jedoch nicht kommuniziert, wie und wann die Live-Spurführung in Maps verteilt wird.