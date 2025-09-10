Das sind die neuen Emojis für 2026

Die finale Liste der Emojis für Unicode 17 steht fest und uns erwarten ein neues Gesicht mit großen Augen, ein Yeti, ein Orca, ein abgebissener Apfel, ein Berg und noch weitere neue Emojis. Ein geschlechtsneutraler Tänzer ist auch mit dabei.

Ihr sehr hier im Beitrag ein Mockup der Emojis, welches der Emojipedia Blog heute veröffentlicht hat. Man orientiert sich hier am Emoji-Design von Apple, auf anderen Geräten wird das anders aussehen (es wäre echt Zeit für eine einheitliche Optik).

Wann kommen die neuen Emojis? Das hängt von den Herstellern und deren neuen Software-Updates ab. Im Web kann man schneller reagieren, da werden wir einige sicher schon Ende 2025 sehen. Doch die meisten sehen diese erst Anfang 2026.

Im ersten Halbjahr 2026 werden die neuen Emojis dann bei iOS, bei Android, bei One UI, bei Windows und Co. implementiert. Das Unicode Consortium wird sich jetzt mit Unicode 18 beschäftigen (eine erste Liste sollte Ende 2025 feststehen).