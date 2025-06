Das waren die beliebtesten Filme und Serien im ersten Halbjahr 2025

JustWatch hat im ersten Halbjahr 2025 die beliebtesten Filme und Serien auf Streaming-Plattformen in Deutschland ausgewertet.

Grundlage der Analyse sind Nutzungsdaten wie Klicks, das Hinzufügen zur Watchlist oder Markierungen als „gesehen“. Die Daten stammen von über 40 Millionen Nutzern weltweit und werden laufend aktualisiert.

In der Kategorie „Filme“ belegte der Politthriller Konklave den ersten Platz, gefolgt von dem Mystery-Thriller The Gorge und dem Science-Fiction-Horrorfilm Alien: Romulus. Diese Titel erzielten im Betrachtungszeitraum die höchste Interaktion.

Auf den weiteren Plätzen der Film-Charts finden sich unter anderem die Filme The Accountant 2, Anora und A Working Man. Das Spektrum reicht dabei von Action- und Liebesfilmen über Biografien wie „Oppenheimer“ bis hin zu futuristischen Stoffen wie „The Electric State”.

Mehrere Titel, darunter Mufasa: Der König der Löwen und Civil War, greifen auf bereits etablierte Marken oder historische Stoffe zurück. Die vollständige Liste mit weiteren Details ist auf der Webseite von JustWatch abrufbar.

Info Monatlich nutzen mehr als 45 Millionen User die Plattform JustWatch, was eine sehr große Datenbasis für die Erstellung der Rankings bietet. Als weltweit größter Streaming-Guide deckt JustWatch mehr als 4.500 Streaming-Dienste in über 140 Ländern ab. Die Daten werden täglich aktualisiert.

Serienrangliste Januar–Juni 2025

Bei den Serien führte „Der Rookie“ das Ranking an. Die Polizeiserie um den alternden Officer John Nolan erzielte in Deutschland besonders hohe Abrufzahlen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die südkoreanische Erfolgsserie Squid Game und die postapokalyptische Dramaserie The Last of Us. Auch diese Formate setzen auf bereits bekannte Marken oder fortlaufende Handlungsstränge, die sich über mehrere Staffeln hinwegziehen.

Weitere Serien in den Top 10 sind unter anderem der Politthriller Paradise, das Satiredrama The White Lotus sowie die Sci-Fi-Serie Severance. In der Liste fanden sich auch neue Titel wie Adolescence und historische Miniserien wie American Primeval. Die Reihenfolge spiegelt das Nutzungsverhalten deutscher Streaming-Zuschauer in der ersten Jahreshälfte wider.

