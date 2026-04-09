„Deine Meinung zählt!“ – ARD fragt Deutschland nach sozialer Gerechtigkeit

Die ARD startet mit „Deine Meinung zählt!“ ein bundesweites Beteiligungsprojekt zur sozialen Gerechtigkeit.

Interessierte ab 16 Jahren können sich bis zum 15. April über den zentralen Link anmelden und ihre Sichtweise teilen. Die Befragung behandelt Fragen rund um Vermögensverteilung, Sozialleistungen und das Verständnis von Gerechtigkeit in Deutschland.

Das Projekt ist offen für Teilnehmer aus allen Regionen und kombiniert persönliche Eindrücke mit empirischen Erhebungen.

Bundesweite Umfrage und Dialog zur Gerechtigkeit

Parallel zur offenen Beteiligung führt das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap im Auftrag der ARD eine repräsentative Umfrage durch. Die Ergebnisse sollen am 27. April in Radio, Fernsehen sowie Online-Angeboten der ARD präsentiert werden.

Ziel sei laut Sender, gesellschaftliche Perspektiven transparent zu machen und journalistische Beiträge um authentische Stimmen aus der Bevölkerung zu erweitern.

Zentrale Projektdetails:

Teilnahme möglich bis 15. April über den Link

Themenfeld: Gerechtigkeit und Sozialstaat

Repräsentative Studie durch infratest dimap

Veröffentlichung der Ergebnisse am 27. April

Drei Projektphasen im Jahr 2026

Laut ARD soll „Deine Meinung zählt!“ den Dialog über Zukunftsfragen fördern und zu einer breiteren Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs beitragen. Das Format wird 2026 in drei Etappen fortgesetzt, mit einer weiteren Runde im Juni und einer dritten im Herbst.

Dieses Projekt zeigt für mich, wie klassische Medien zunehmend auf Mitgestaltung durch das Publikum setzen, um in einer vielfältigen Gesellschaft Nähe und Relevanz zu stärken. Wie bei solchen Aktionen meist üblich, dürfte es allerdings auch wieder Kritiker auf den Plan rufen, die darin eine Verschwendung von Ressourcen und Mitteln sehen.