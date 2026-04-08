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Sky startet neuen Mega-Deal: Komplettpaket mit HBO-Inhalten, Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis

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Das Unternehmen Sky startet eine befristete Rabattaktion für sein Komplettpaket inklusive HBO-Inhalten, Netflix und Paramount+.

Das Angebot umfasst Sky Stream und Sky Entertainment Plus mit HBO-Inhalten, Netflix und Paramount+. Laut Unternehmensangaben liegt der Preis in den ersten zwölf Monaten bei nur 14,99 Euro monatlich statt regulär 40,50 Euro.

Die Aktion ist bis zum 27. April 2026 verfügbar und richtet sich an Neukunden mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich das Abonnement automatisch (Obacht, wird dann teurer) und ist monatlich kündbar.

Voraussetzung für die Nutzung ist unter anderem eine Internetverbindung sowie eine Sky Stream Box oder ein Sky Q Receiver. Die Inhalte können mit dem Abo in HD-Qualität auf einem Gerät gestreamt werden. Upgrades auf werbefreie Varianten und weitere Optionen sind gegen Aufpreis möglich.

Zum Sky-Angebot →

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