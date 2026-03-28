Deutsche Glasfaser verlängert Kooperation mit waipu.tv

Die Deutsche Glasfaser verlängert die Partnerschaft mit waipu.tv um fünf Jahre.

Deutsche Glasfaser und die Exaring AG bauen ihre seit 2022 bestehende Kooperation langfristig aus. waipu.tv bleibt damit zentrale TV-Plattform im Angebot des Glasfaseranbieters. Laut Unternehmensangaben unterstreicht die Entscheidung den Trend hin zu IP-basiertem Fernsehen.

Der IPTV-Dienst ist bereits in die Tarife integriert und wird gemeinsam mit Glasfaseranschlüssen vermarktet. Kunden erhalten Kombiangebote, während Deutsche Glasfaser laut eigenen Angaben von effizienteren Kostenstrukturen profitiert und neue Zielgruppen erschließen will.

IPTV-Ausbau und Plattformstrategie im deutschen TV-Markt

Waipu.tv erreicht laut Unternehmen rund zwei Millionen Kunden und über 30 Millionen Haushalte technisch. Die Kooperation gilt als Beispiel für Plattformmodelle, bei denen Netzbetreiber cloudbasierte TV-Dienste in ihre Infrastruktur integrieren.

Pakete im Überblick

Comfort mit über 200 HD-Sendern und 50 Stunden Speicher

Perfect Plus mit über 295 HD-Sendern und 300 Stunden Speicher

Zusätzliche Pay-TV- und VoD-Inhalte je nach Tarif

Die Partner sehen in der Kombination aus Glasfaser und IPTV ein zukunftsfähiges Modell, das klassische Empfangswege zunehmend ersetzt. Laut Exaring soll die Zusammenarbeit weiter skaliert werden.

Zu waipu.tv →

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