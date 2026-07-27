Die Apple Watch steht kurz vor einer „umfassenden Neugestaltung“

Apple plant eine Apple Watch Series 12 (N237 und N238, WLAN und 5G) sowie Apple Watch Ultra 4 (N240) für September, eine neue Apple Watch SE gibt es in diesem Jahr allerdings nicht, so Mark Gurman in seinem Newsletter für Bloomberg.

Etwas mehr Leistung dank eines neuen Chips und Feinschliff mit Neuerungen für Fitness und Health, so lautet der Plan für 2026, ein „großes Upgrade“ kommt in diesem Jahr nicht. Doch bei Apple will man die Apple Watch ganz neu gestalten.

Laut Quelle plant Apple für die Smartwatch eine „umfassende Neugestaltung“ in ein oder zwei Jahren. Sie lässt jedoch offen, was damit gemeint ist. Die Blutzucker-Funktion, die seit Jahren in Arbeit ist, soll auch kommen, allerdings erst 2030.

Seit der Apple Watch Series 4 von 2018 gab es kein großes Upgrade mehr für die Apple Watch, das Unternehmen fährt hier eine „Häppchen-Taktik“, bei der man die Neuerungen ganz langsam nachreicht. Konkurrenten sind mittlerweile deutlich vor Apple, aber als Marktführer bei den Wearables kann es sich Apple noch erlauben.

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