Kommentar

Mein Tipp der Woche: Herbert Grönemeyer Doku „Alles bleibt anders“

Oliver Schwuchow
Von

Ich habe vor ein paar Tagen meine Liste mit gespeicherten Inhalten bei Instapaper ausgemistet und das meiste getrasht, ein paar Videos und Dokus wollte ich dann aber noch schauen. Wie die noch aktuelle Doku rund um Herbert Grönemeyer.

Diese trägt den Titel „Alles bleibt anders“, geht 90 Minuten und kann in der ARD Mediathek kostenlos geschaut werden. 90 Minuten sind etwas knapp, das merkt man hier und da, aber man bekommt einen guten Einblick in das Künstlerleben.

Ich bin mir Herbert Grönemeyer aufgewachsen, weil es in der Familie mehrere Personen gibt, die man teilweise auch als Fan bezeichnen kann. Vor allem zum Höhepunkt (Mensch) was das für mich als Kind eine durchaus präsente Platte.

Am Anfang war das für mich ein Rätsel, denn ich war als Kind und Jugendlicher der Meinung, dass Herbert Grönemeyer doch gar nicht singen kann. Aber diese eigene Art hat mir mit der Zeit dann doch immer besser gefallen und man merkt, und das sieht man in der Doku gut, dass da teilweise sehr viel „Herz“ in den Liedern steckt.

Ich mag nicht alles, vieles sogar nicht und einige Lieder (Zeit, dass sich was dreht) nerven mich sogar, aber es gibt einige Lieder, die es in gewisse Playlisten bei mir in Spotify gepackt haben und die ich dann immer mal wieder ganz gerne höre.

PS: Das soll hier keine Diskussion werden, ob die Musik von Herbert Grönemeyer „gut“ oder „schlecht“ ist, sowas ist subjektiv. Er ist aber eine bekannte Person des öffentlichen Lebens in Deutschland und da finde ich Einblicke meistens spannend.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.


mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Kommentar / Mein Tipp der Woche: Herbert Grönemeyer Doku „Alles bleibt anders“
Weitere Neuigkeiten
backFlip 33/2026: IKEA Smart Home: DUBBELKISEL startet bald in Deutschland
in backFlip
nPerf misst starke Web-Performance im deutschen Mobilfunknetz
in Dienste
Tchibo MOBIL bringt 60 GB für dauerhaft 9,99 Euro zurück
in Tarife
Diese kostenlose Foto-App will Lightroom und Co. Konkurrenz machen
in Software
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: Assassin’s Creed Black Flag Resynced führt
in Gaming
Rente Opa Alt
Neues Altersvorsorgedepot trifft schon vor dem Start auf Interesse
in Fintech
Apple Watch: Ihr müsst euch nächsten Monat schon wieder umgewöhnen
in Firmware und Updates
Kennzeichen Nummernschild
Kennzeichen Wiki für Apple-Geräte erhält umfangreiches Update
in Software
Beschäftigung in der Autoindustrie fällt auf 21-Jahres-Tief
in Mobilität
OpenAI macht GPT-5.6 Sol bis zu 14-mal schneller
in Dienste