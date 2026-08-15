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nPerf misst starke Web-Performance im deutschen Mobilfunknetz

René Hesse
Von
1 Kommentar

Deutschland erreicht laut nPerf beim Surfen über das Mobilfunknetz mit 70,0 Prozent den höchsten Wert seiner Vergleichsgruppe.

Die Auswertung umfasst den Zeitraum von Januar bis Juli 2026. Verglichen wurden Länder mit einer Fläche zwischen 250.001 und 500.000 Quadratkilometern. Deutschland liegt dabei deutlich vor Japan und Marokko.

Deutschland mit deutlichem Vorsprung beim mobilen Surfen

Nach Angaben von nPerf soll der gemessene Wert zeigen, wie schnell und flüssig Nutzer häufig besuchte Websites über das Mobilfunknetz laden und bedienen können. Dazu zählen etwa Nachrichtenseiten und soziale Netzwerke.

Die Ergebnisse der Rangliste im Überblick:

  • Deutschland: 70,0 Prozent
  • Japan: 61,1 Prozent
  • Marokko: 57,2 Prozent
  • Vietnam: 48,8 Prozent
  • Usbekistan: 38,7 Prozent

Kamerun erreicht 36,0 Prozent, Ecuador kommt auf 29,8 Prozent. Deutschland liegt damit 8,9 Prozentpunkte vor Japan und sogar 40,2 Prozentpunkte vor Ecuador. Das ist ein beachtlicher Abstand.

NPerf bezeichnet sich als unabhängige Plattform zur Messung der Internetleistung und wertet dafür Verbindungstests seiner Nutzer aus. Die Rangliste bildet damit reale Messungen ab, ist aber keine vollständige Bewertung der Mobilfunkqualität eines Landes.

Ich finde das Ergebnis vor allem deshalb interessant, weil Deutschland bei Mobilfunknetzen häufig kritisch gesehen wird. Die nPerf-Daten zeigen zumindest beim alltäglichen Surfen über das Mobilfunknetz ein deutlich positiveres Bild.

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  1. Haniba 👋
    sagt am

    Kamerun und Usbekistan knapp dahinter. Passt zur Performance

    Antworten

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