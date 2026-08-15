Neues Altersvorsorgedepot trifft schon vor dem Start auf Interesse

Zwei Drittel der Deutschen ohne Altersbezüge können sich laut Bitkom vorstellen, das geplante Altersvorsorgedepot zu nutzen.

Das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot soll nach den Plänen der Bundesregierung ab 2027 starten. Bislang haben allerdings nur 39 Prozent der Deutschen ab 16 Jahren davon gehört. Unter Personen ohne Rente oder Pension liegt der Anteil bei 41 Prozent.

Digitales Altersvorsorgedepot stößt auf großes Interesse

Von den Befragten ohne Altersbezüge würden 26 Prozent das Depot auf jeden Fall nutzen. Weitere 40 Prozent können sich eine Nutzung eher vorstellen. Grundlage ist eine repräsentative Bitkom-Befragung von 1.004 Personen, darunter 675 Personen ohne Rente oder Pension.

Die wichtigsten Ergebnisse der Befragung:

66 Prozent können sich eine Nutzung grundsätzlich vorstellen.

75 Prozent wünschen eine digitale Verwaltung.

42 Prozent ist der Online-Zugriff sehr wichtig.

Bei den 16- bis 29-Jährigen liegt dieser Wert bei 79 Prozent.

Auch bei älteren Befragten bleibt der Wunsch nach digitalem Zugriff hoch. Unter den 30- bis 49-Jährigen halten ihn 77 Prozent für wichtig. Bei Personen ab 50 Jahren ohne Altersbezüge sind es noch 72 Prozent. Bitkom fordert deshalb eine einfache, transparente und konsequent digitale Ausgestaltung.

Ich finde vor allem die Diskrepanz bemerkenswert: Das Modell ist bislang vergleichsweise wenig bekannt, stößt aber trotzdem auf großes Interesse.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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