game Charts in Deutschland: Assassin’s Creed Black Flag Resynced führt

Assassin’s Creed Black Flag Resynced steigt im Juli direkt auf Platz 1 der offiziellen game Charts in Deutschland ein.

Das Open-World-Abenteuer von Ubisoft führt damit unmittelbar nach seinem Marktstart die Rangliste der meistverkauften PC- und Konsolenspiele an. Spieler reisen darin in die Karibik des 18. Jahrhunderts und übernehmen die Rolle eines Piraten.

Auch zwei weitere Neuerscheinungen schaffen im Juli den Einstieg. Das Horror-Spiel „The Mound: Omen of Cthulhu“ von Nacon erreicht Platz 9. Das von H. P. Lovecraft und dem Cthulhu-Mythos inspirierte Spiel landet damit bereits im Veröffentlichungsmonat in den Top 10.

Diese drei Spiele steigen neu in die game Charts ein

Die Neueinsteiger im Juli verteilen sich auf drei unterschiedliche Genres:

Platz 1: „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ von Ubisoft

Platz 9: „The Mound: Omen of Cthulhu“ von Nacon

Platz 12: „Echoes of Aincrad“ von Bandai Namco Entertainment

„Echoes of Aincrad“ komplettiert das Trio auf Rang 12. Das Rollenspiel führt Spieler durch eine schwebende Burg und setzt auf Kämpfe in Echtzeit. Damit reicht das Spektrum der Neueinsteiger im Juli von Piraten und Open World über Lovecraft-Horror bis zum Rollenspiel.

Die Juli-Charts zeigen wieder einmal, dass bekannte Marken und sehr unterschiedliche Spielkonzepte weiterhin schnell eine große Käuferschaft erreichen können.

Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele im Juli 2026 in Deutschland:

Die game Charts listen monatlich die meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland. Berücksichtigt werden sowohl Verkäufe auf physischen Datenträgern als auch digitale Downloads. Die Erhebung erfolgt über Games Sales Data (GSD), eine Plattform der Organisation Video Games Europe (VGE). Die Daten werden von den Publishern zur Verfügung gestellt (macht nicht jeder!) und umfassen Verkäufe über den Einzelhandel sowie über große digitale Plattformen wie Nintendo eShop, PSN, Xbox Store oder Steam.

Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Erhebung: Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln über den Nintendo eShop werden nicht erfasst. Diese Lücke kann sich auf die Platzierung einzelner Titel auswirken, insbesondere bei Nintendo-exklusiven Spielen, deren Verkaufszahlen dadurch unvollständig in die Statistik einfließen können.

Und ergänzend gibt es hier noch die Mobile-Charts für den Juli 2026:

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