Tarife

Tchibo MOBIL bringt 60 GB für dauerhaft 9,99 Euro zurück

René Hesse
Von
Tchibo MOBIL (KI)

Der Mobilfunkanbieter Tchibo MOBIL bietet bis zum 6. September 2026 einen Tarif mit 60 GB für dauerhaft 9,99 Euro an.

Der Preis gilt jeweils für vier Wochen und bleibt laut Anbieter auch nach Ende des Aktionszeitraums bestehen. Enthalten sind eine Allnet- und SMS-Flat sowie 5G und LTE im Telefónica-Netz mit bis zu 100 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Tchibo MOBIL: Aktion gilt auch für Bestandskunden

Die SIM-Karte kostet einmalig 4,99 Euro. Kunden können den Tarif noch bis zum 5. Dezember 2026 aktivieren. Eine langfristige Vertragsbindung gibt es nicht. Bestandskunden können per SMS mit dem Stichwort „Aktion“ an die Kurzwahl 4444 wechseln.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

  • 60 GB Datenvolumen für dauerhaft 9,99 Euro je vier Wochen
  • 5G/LTE mit maximal 100 Mbit/s im Download
  • Allnet-Flat, SMS-Flat und EU-Roaming inklusive
  • SIM-Karte einmalig 4,99 Euro
  • Aktionsbuchung bis 6. September 2026

Neukunden erhalten beim gleichzeitigen Smartphone-Kauf außerdem das Xiaomi Redmi 15C LTE für 99 Euro oder das Samsung Galaxy A17 5G für 149 Euro. Nach sechs Monaten Tarifnutzung zahlt Tchibo MOBIL nach eigenen Angaben zusätzlich 50 Euro Neukundenbonus aus.

Zu Tchibo MOBIL →


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