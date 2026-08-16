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backFlip 33/2026: IKEA Smart Home: DUBBELKISEL startet bald in Deutschland

Oliver Schwuchow
Von
IKEA DUBBELKISEL (KI)

Die 33. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „IKEA Smart Home: DUBBELKISEL startet bald in Deutschland für 22 Euro“, „Midea PortaSplit: 300 Euro Erstattung nach Preissenkung bei Joybuy“ und „Volkswagen leitet neue „Ära“ für Elektroautos ein“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

    1. IKEA Smart Home: DUBBELKISEL startet bald in Deutschland für 22 Euro
    2. Midea PortaSplit: 300 Euro Erstattung nach Preissenkung bei Joybuy
    3. Volkswagen leitet neue „Ära“ für Elektroautos ein
    4. Spotify hat langsam ein ernstes Problem
    5. Google Drive beendet Foto-Backups
    6. Tesla will „sehr bald“ ein neues Elektroauto zeigen
    7. Ein erster Eindruck: Ich habe das Google Pixel 11 Pro ausprobiert
    8. VW ID Buzz: Das überraschende Comeback bei Volkswagen
    9. Verkehrsminister Bilger stellt E-Auto-Prämie infrage
    10. Porsche ist gescheitert: Ohne Hilfe aus China geht es nicht

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


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