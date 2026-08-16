Apple testet angeblich runde Apple Watch

Apple möchte bei der Apple Watch eine neue Phase einleiten und nach sehr vielen Jahren mit kleinen Optimierungen werden wir laut Mark Gurman mal wieder etwas mehr sehen. Alles ist auf dem Tisch, viele Dinge werden getestet, aber noch ist laut Quelle nichts entschieden. Eine runde Apple Watch sei allerdings eine Option.

Laut Mark Gurman ist diese zwar „unwahrscheinlich“, aber Apple schließt diese Form nicht mehr aus. Aktuell läuft es noch ganz passabel bei der Apple Watch und KI wird ein wichtiges Thema in den nächsten Jahren sein, sollte die Uhr aber doch stärker einbrechen, so könnte man immer noch mit einer neuen Form reagieren.

Auch wenn ich eine runde Apple Watch optisch interessant fände, so bin ich bis heute ein Fan des eher eckigen Formats, da es bei einer Smartwatch besser für die Inhalte funktioniert. Optimal wäre natürlich, wenn man die Wahl hätte, aber ich glaube nicht, dass wir vor 2030 eine runde Apple Watch bei Apple sehen werden.

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