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Nintendo bestätigt neue Switch 2 für 2027 offiziell

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Nintendo soll an einer neuen Switch 2 arbeiten, die für die kommenden Regeln für den Akkutausch in der EU optimiert ist. Dieser Schritt wurde heute von Nintendo bestätigt, wenn auch noch nicht direkt mit der neuen Version der Switch 2.

Wie Nintendo auf der eigenen Webseite anmerkt, „schreibt die Verordnung vor, dass ab dem 18. Februar 2027 Batterien, die in bestimmte Geräte eingebaut sind und in der EU verkauft werden, vom Endverbraucher während der gesamten Lebensdauer des Produkts jederzeit leicht ausgetauscht werden können müssen“.

Neue Nintendo Switch 2 kommt

Weiter heißt es, dass „Nintendo Maßnahmen ergreift, um diesen Anforderungen nachzukommen, indem es Produktversionen entwickelt, die der Verordnung entsprechen“. Ein weiteres Detail hat Nintendo auch noch im Text verraten:

Bei aktuellen Produkten, deren Modellnummern mit „BEE“ beginnen, werden künftige konforme Versionen über eigene Modellnummern verfügen und auf der Verpackung den Zusatz „OSM“ tragen, wodurch sie für behördliche Zwecke als eigenständige Produkte gekennzeichnet sind.

Ich bin gespannt, wie diese neue Version der Switch 2 aussieht, bei der man den Akku tauschen kann und ob es Nachteile mitbringt. Und ich bin gespannt, ob diese Switch 2 weltweit verkauft wird, es klingt aber so, als ob das nur für die EU ist.

Nintendo hat die neue Switch 2 für 2027 noch nicht gezeigt und ich gehe auch nicht davon aus, dass wir sie kommende Woche auf der Nintendo Direct sehen. Das ist eine Ankündigung, der Nintendo eher keine große Aufmerksamkeit schenkt.

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