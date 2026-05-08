Nintendo rechnet mit Einbruch der Switch 2

Die Nintendo Switch 2 kam in den ersten Monaten extrem gut an, aber so langsam lässt die Nachfrage etwas nach und im zweiten Halbjahr steht dann auch noch die Preiserhöhung an. Daher geht Nintendo derzeit von einem ersten Einbruch aus.

Während man im aktuellen Geschäftsjahr (dem ersten der Konsole) auf exakt 19,86 Millionen Einheiten kam, so rechnet man im zweiten Geschäftsjahr, welches dann im März 2027 endet, mit nur noch 16,5 Millionen Einheiten der Nintendo Switch 2.

Das sind immer noch gute Zahlen, aber falls das ein Trend wäre, dann würde das bedeuten, dass die Switch 2 schlechter als die Switch laufen wird, die erst später richtig loslegte und mehrmals die 20 Millionen in einem Geschäftsjahr knackte.

Die Gaming-Welt hat sich verändert

Man muss an dieser Stelle aber auch erwähnen, dass es eine andere Zeit war, die Switch günstiger als die Switch 2 war und diese eben teurer wird. Und dann gab es da noch die Pandemie und Aninal Crossing, ein absoluter Glücksgriff für Nintendo.

Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Nintendo mit so einer Prognose zufrieden ist, jedenfalls noch nicht im zweiten Jahr der Konsole. Es wäre also langsam mal Zeit für die großen Blockbuster, wie ein komplett neues 3D-Mario. Und Mario Kart ist auch nicht der große System-Seller, wie es Mario Kart 8 bei der Switch war.

Meine Hoffnung war, dass Nintendo noch einige Blockbuster für Ende 2026 und Anfang 2027 parat hat, die man nicht gezeigt hat, so eine Prognose deutet aber nicht darauf hin. Vielleicht wartet man auch GTA 6 ab und setzt alles auf 2027.