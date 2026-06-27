Digitale Schadensmeldung boomt, Papier bleibt trotzdem gefragt

Eine Bitkom-Umfrage zeigt, dass sich die Wünsche an Versicherungen je nach Alter deutlich unterscheiden.

Immer mehr Menschen in Deutschland möchten Schadensfälle vollständig digital mit ihrer Versicherung abwickeln. Laut einer repräsentativen Bitkom-Befragung bevorzugen inzwischen 52 Prozent diesen Weg. Vor zwei Jahren lag der Anteil noch bei 43 Prozent. Besonders ausgeprägt ist der Wunsch nach digitalen Angeboten bei den 16- bis 29-Jährigen, während ältere Menschen deutlich zurückhaltender sind.

Gleichzeitig behalten klassische Angebote für viele Verbraucher ihre Bedeutung. Nach Angaben von Bitkom möchten 51 Prozent weiterhin Versicherungsunterlagen in Papierform erhalten. Bei den Menschen ab 65 Jahren trifft dies auf rund zwei Drittel zu, während jüngere Befragte seltener auf gedruckte Dokumente setzen.

Versicherungen zwischen Digitalisierung und persönlicher Beratung

Auch die persönliche Beratung bleibt für viele Kunden wichtig. Insgesamt halten 53 Prozent die Möglichkeit für wichtig, mit einem Versicherungsberater vor Ort sprechen zu können. Selbst unter den 16- bis 29-Jährigen wünscht sich knapp die Hälfte weiterhin einen persönlichen Ansprechpartner.

Zentrale Ergebnisse der Umfrage:

52 Prozent bevorzugen eine digitale Schadensabwicklung.

51 Prozent möchten Unterlagen auf Papier erhalten.

53 Prozent legen Wert auf persönliche Beratung.

Das Vertrauen in automatisierte Prozesse nimmt zu.

Zudem sinkt die Skepsis gegenüber einer vollständig automatisierten Bearbeitung von Schadensfällen. Laut Bitkom empfinden 44 Prozent diese Vorstellung als beunruhigend. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 54 Prozent. Besonders ältere Menschen äußern weiterhin größere Vorbehalte.

Ich habe den Eindruck, dass sich digitale und klassische Angebote bei Versicherungen auf absehbare Zeit ergänzen werden, weil die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen weiterhin unterschiedlich ausfallen.

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