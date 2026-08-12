Spotify hat langsam ein ernstes Problem

Deezer hat gerade erst bestätigt, dass mittlerweile fast die Hälfte der Uploads nur noch mit KI erstellt wurde und geht dagegen vor. Die Beschwerden bei Spotify sind auch häufiger geworden, daher wird man am Mitte September ebenfalls aktiv.

Spotify will gegen „KI-Personen“ vorgehen

Wer eine KI-Person ist, der kann das jetzt kennzeichnen und die Musik wird dann in Zukunft nicht mehr bei Vorschlägen und in Playlisten berücksichtigt. Spotify wird das auch selbst prüfen, mit echten Menschen und, was für eine Ironie, mit KI-Tools.

Gut, aber es ist noch lange nicht genug. Das Problem sind nämlich nicht die KI-Profile, die sich selbst als KI-Person ausgeben, das Problem sind „echte“ Musiker, die KI-Slop bei Spotify veröffentlichen. Es gibt genug „Künstler“, die echt sind und existieren, die aber die gleichen KI-Inhalte wie die KI-Personen veröffentlichen.

Ich bin nicht grundsätzlich gegen KI-Musik, aber es wird zunehmend ein Problem für mich und meine Vorschläge. Daher hätte ich gerne die Wahl, ich will echte Musik von echten Künstlern von KI-Slop getrennt haben. Wenn ich also mal Zeit und Lust habe, dann höre ich mir den KI-Kram an, im Alltag will ich ihn jedoch ausblenden.

Hoffentlich ist das also nur der Anfang im Kampf gegen die KI-Flut bei Spotify, die mich aktuell nur hin und wieder stört, aber noch kein ernstes Problem ist. Doch wenn das Tempo anhält, dann wird das so kommen und ich hoffe, dass man das verhindert. Dieses Problem von Spotify ist übrigens ein grundsätzliches Problem.

Das Problem der KI-Flut wird immer größer

KI ist nicht mehr aufzuhalten, und das ist okay, hier und da nutzt und konsumiert man sie. Ich hoffe nur, dass wir eine globale Lösung finden, wie man KI und echte Inhalte von Menschen trennen kann. Ich will nicht, dass mir ein Algorithmus immer nur den für mich passenden KI-Slop präsentiert, ich will auch neue Dinge sehen.

Spannendes Thema, ich musste erst die Tage daran denken, als ich bei Spotify mal wieder KI-Müll im Release Radar hatte, bei dem ich mir sicher bin, dass das auch nicht wirklich rechtlich geklärt wurde. Mal schauen, ob das jetzt bald besser wird.

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