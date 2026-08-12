Firmware und Updates

FRITZ!OS 8.50: Diese 5 Neuerungen stecken im Update

René Hesse
Von
2 Kommentare

FRITZ! erweitert das kommende FRITZ!OS 8.50 um DNS-Filter, automatische Priorisierung, SOS-Rufe und neue Smart-Home-Funktionen.

Die neuen Funktionen stehen zunächst über das FRITZ! Labor bereit. Dazu gehört eine automatische Priorisierung für Videokonferenzen auf der FRITZ!Box 5690 Pro und 7690. Aktive Priorisierungen bleiben laut Hersteller FRITZ! bis zu 24 Stunden nachvollziehbar.

Auch die MyFRITZ!App wird erweitert. Der neue Smart Check analysiert unter anderem Internet, WLAN, LAN, Telefonie, Smart Home und Sicherheit. Die App kann beispielsweise auf eine fehlende Mesh-Verbindung hinweisen.

FRITZ!OS 8.50 erweitert Sicherheit und Smart Home

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

  • DNS-Filter gegen Werbung, Tracking, Malware und Phishing
  • FRITZ! Failsafe auch für 4G- und 5G-Modelle
  • SOS-Ruf mit bis zu vier Notfallkontakten am FRITZ!Fon
  • Geofencing und kombinierte Auslöser für Smart-Home-Routinen
  • Matter-Bridge für die FRITZ!Box 5690 Pro

Mobilfunkmodelle können künftig außerdem einen Internetzugang über LAN nutzen. Fällt etwa ein vorgeschalteter Glasfaseranschluss aus, kann FRITZ! Failsafe vorübergehend auf Mobilfunk wechseln.

Spannend finde ich vor allem den DNS-Filter und die neuen Automatisierungen. FRITZ!OS 8.50 wirkt damit weniger wie ein kleines Wartungsupdate und eher wie ein Paket, das mehrere bisher fehlende Komfortfunktionen nachholt. Bis das finale Update bei den Nutzern landet, dauert es noch etwas. Aktuell läuft eine intensive Laborphase.

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  1. Valentin 👋
    sagt am

    Man kann sagen, was man will, die Geräte sind zwar nicht günstig, aber der Support für alle möglichen Geräteklassen und die Feature Erweiterung über viele Jahre verdienen durchaus Anerkennung

    Antworten
  2. Stefan K. 🔆
    sagt am

    DNS-Filter gegen Werbung, Tracking, Malware und Phishing

    Danke für die Erinnerung, endlich mal das PiHole-Projekt bei mir anzugehen. 😂

    Antworten

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