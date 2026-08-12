FRITZ!OS 8.50: Diese 5 Neuerungen stecken im Update

FRITZ! erweitert das kommende FRITZ!OS 8.50 um DNS-Filter, automatische Priorisierung, SOS-Rufe und neue Smart-Home-Funktionen.

Die neuen Funktionen stehen zunächst über das FRITZ! Labor bereit. Dazu gehört eine automatische Priorisierung für Videokonferenzen auf der FRITZ!Box 5690 Pro und 7690. Aktive Priorisierungen bleiben laut Hersteller FRITZ! bis zu 24 Stunden nachvollziehbar.

Auch die MyFRITZ!App wird erweitert. Der neue Smart Check analysiert unter anderem Internet, WLAN, LAN, Telefonie, Smart Home und Sicherheit. Die App kann beispielsweise auf eine fehlende Mesh-Verbindung hinweisen.

FRITZ!OS 8.50 erweitert Sicherheit und Smart Home

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

DNS-Filter gegen Werbung, Tracking, Malware und Phishing

FRITZ! Failsafe auch für 4G- und 5G-Modelle

SOS-Ruf mit bis zu vier Notfallkontakten am FRITZ!Fon

Geofencing und kombinierte Auslöser für Smart-Home-Routinen

Matter-Bridge für die FRITZ!Box 5690 Pro

Mobilfunkmodelle können künftig außerdem einen Internetzugang über LAN nutzen. Fällt etwa ein vorgeschalteter Glasfaseranschluss aus, kann FRITZ! Failsafe vorübergehend auf Mobilfunk wechseln.

Spannend finde ich vor allem den DNS-Filter und die neuen Automatisierungen. FRITZ!OS 8.50 wirkt damit weniger wie ein kleines Wartungsupdate und eher wie ein Paket, das mehrere bisher fehlende Komfortfunktionen nachholt. Bis das finale Update bei den Nutzern landet, dauert es noch etwas. Aktuell läuft eine intensive Laborphase.

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