Disney+ steht vor einer großen Veränderung

Disney plant eine ganz neue App für Disney+, die nächstes Jahr verteilt werden soll und mit dieser gibt es einige Neuerungen. Man plant eine frische Optik, es gibt neue Funktionen wie Widgets bei iOS und mehr. Und es gibt eine „neue“ Marke.

Hulu soll eine globale und bekannte Marke werden und wird dann in Zukunft auch bei uns Star ersetzen. Das war schon einmal der Plan, dieser änderte sich dann aber und Hulu rückte sogar in den Hintergrund, jetzt ändert man den Plan erneut.

Bei uns wird Hulu übrigens schon am 8. Oktober zu sehen sein und Star wird als Logo aus der App entfernt, die ganz neue und „einheitliche“ App für alle Märkte startet dann 2026. Eine kleine Preview für die neue TV-Optik gibt es auch schon:

Dieser Schritt ist sicher kein Zufall, denn Disney+ hat nach dem Kimmel-Debakel viele Abonnenten verloren und wird bald erneut die Preise erhöhen, da muss man schauen, dass das Angebot auch mal wieder attraktiver wird, damit Nutzer bleiben.