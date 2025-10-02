Instagram und das langsame Ende der Fotos

Social

Wer Instagram schon länger nutzt, der kann sich vermutlich noch an „die gute alte Zeit“ erinnern, in der man einfach nur eine simple Timeline mit Bildern hatte, die Personen teilten, denen man folgt. Mittlerweile ist das eine komplett andere App.

Es gibt die Stories, es gibt die Reels, es gibt Videos und die normale Timeline mit Fotos ist eigentlich tot. Daher denkt Instagram laut Adam Mosseri darüber nach, ob man die Reels in Zukunft nicht direkt beim Start der App angezeigt bekommt.

Meta hat Instagram in den letzten Monaten immer mehr zu einem TikTok 2.0 ausgebaut und bei der neuen iPad-App gibt es schon einen solchen Ansatz, Reels und Direktnachrichten sind aktuell die großen Wachstumstreiber, so der Chef.

