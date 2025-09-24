Disney+ wird teurer: Neue Preise kommen bald

Disney+ wird mal wieder teurer, nur ein Jahr nach der letzten Preiserhöhung, steht die nächste Preiserhöhung beim Streamingdienst an. Zunächst in den USA, da wird es die neuen Preise schon am 21. Oktober geben, später aber sicher auch global.

Dieser Schritt kommt nicht überraschend, denn Disney hat schon letztes Jahr betont, dass man die Preise in diesem Jahr erneut anheben möchte. Derzeit zahlt man bei Disney übrigens 5,99 Euro (Standard mit Werbung), 9,99 Euro (Standard) beziehungsweise 13,99 Euro (Premium mit vollem Funktionsumfang) pro Monat.

Das Abo mit Werbung wird nicht im Preis erhöht, das Standard-Abo wird 2 Dollar teurer und die Premium-Version sogar 3 Dollar teurer. Disney+ ist in den USA ein bisschen anders aufgebaut, so könnten aber die neuen Preise für 2026 aussehen:

Disney+ (Werbung): 5,99 Euro/Monat

5,99 Euro/Monat Disney+ (Standard): 11,99 Euro/Monat

11,99 Euro/Monat Disney+ (Premium): 16,99 Euro/Monat

Das absurde ist, dass sich Disney+ auf den Preis von Netflix zubewegt, die 19,99 Euro pro Monat für Premium haben wollen, bis heute aber nicht das Angebot an Serien bietet. Doch die Zeiten der günstigen Streamingabos sind definitiv vorbei.

