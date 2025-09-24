Dienste

Disney+ wird teurer: Neue Preise kommen bald

Von
| 2 Kommentare

Disney+ wird mal wieder teurer, nur ein Jahr nach der letzten Preiserhöhung, steht die nächste Preiserhöhung beim Streamingdienst an. Zunächst in den USA, da wird es die neuen Preise schon am 21. Oktober geben, später aber sicher auch global.

Dieser Schritt kommt nicht überraschend, denn Disney hat schon letztes Jahr betont, dass man die Preise in diesem Jahr erneut anheben möchte. Derzeit zahlt man bei Disney übrigens 5,99 Euro (Standard mit Werbung), 9,99 Euro (Standard) beziehungsweise 13,99 Euro (Premium mit vollem Funktionsumfang) pro Monat.

Das Abo mit Werbung wird nicht im Preis erhöht, das Standard-Abo wird 2 Dollar teurer und die Premium-Version sogar 3 Dollar teurer. Disney+ ist in den USA ein bisschen anders aufgebaut, so könnten aber die neuen Preise für 2026 aussehen:

  • Disney+ (Werbung): 5,99 Euro/Monat
  • Disney+ (Standard): 11,99 Euro/Monat
  • Disney+ (Premium): 16,99 Euro/Monat

Das absurde ist, dass sich Disney+ auf den Preis von Netflix zubewegt, die 19,99 Euro pro Monat für Premium haben wollen, bis heute aber nicht das Angebot an Serien bietet. Doch die Zeiten der günstigen Streamingabos sind definitiv vorbei.

Heizung Katze

Heizkosten 2025: Gas deutlich teurer, Wärmepumpen günstiger

Der Heizspiegel 2025 zeigt einen deutlichen Anstieg der Heizkosten in Deutschland. Besonders Gasheizungen sind betroffen, während Wärmepumpen weiterhin die vergleichsweise…

23. September 2025 | Jetzt lesen →

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Hab mir letzte Woche erst wieder eine Blu-ray gekauft.
    Der Film war in keine Abo. Bei Prime gab es ihn für 9.99€ digital zu kaufen oder 3.99€ zum leihen.
    Hab dann die Blu-ray für 4.50€ bestellt.

    Prime hab ich eigentlich nur noch weil noch Musik dabei ist und es von mehreren Menschen im Haushalt genutzt wird.
    Ansonsten würde ich auf Streaming Abos verzichten.

  2. Matze51 🌀
    sagt am

    Guten Morgen

