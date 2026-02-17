DKB startet befristete Depot-Aktion

Fintech

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) startet eine befristete Depot-Aktion für Neukunden mit vergünstigten Orderkonditionen.

Unter dem Motto „Heute: starten. Morgen: freuen.“ bietet die Bank neuen Kunden bei Eröffnung ihres ersten Depots bis zum 17.03.2026 zeitlich begrenzte Vorteile. Die Aktionskonditionen gelten laut Unternehmensangaben für sechs Monate und längstens bis zum 30.09.2026.

DKB-Depot: Konditionen und Voraussetzungen der Aktion

Neukunden zahlen für Wertpapierorders über Baader Trading ein Orderentgelt von 1,90 Euro. Zudem sind ETF-, Aktien- und Fondssparpläne ohne Ausführungsentgelt vorgesehen. Voraussetzung ist die Führung eines DKB-Girokontos als Verrechnungskonto.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

  • 1,90 Euro Orderentgelt über Baader Trading
  • Sparpläne ohne Ausführungsentgelt
  • 100 Prozent Rabatt auf Ausgabeaufschläge bei Fonds
  • Handel an deutschen und internationalen Börsen

Die Aktion richtet sich ausschließlich an Neukunden mit ihrem ersten DKB-Depot, Bestandskunden und Juniordepots sind ausgeschlossen.

