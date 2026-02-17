DKB startet befristete Depot-Aktion
Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) startet eine befristete Depot-Aktion für Neukunden mit vergünstigten Orderkonditionen.
Unter dem Motto „Heute: starten. Morgen: freuen.“ bietet die Bank neuen Kunden bei Eröffnung ihres ersten Depots bis zum 17.03.2026 zeitlich begrenzte Vorteile. Die Aktionskonditionen gelten laut Unternehmensangaben für sechs Monate und längstens bis zum 30.09.2026.
DKB-Depot: Konditionen und Voraussetzungen der Aktion
Neukunden zahlen für Wertpapierorders über Baader Trading ein Orderentgelt von 1,90 Euro. Zudem sind ETF-, Aktien- und Fondssparpläne ohne Ausführungsentgelt vorgesehen. Voraussetzung ist die Führung eines DKB-Girokontos als Verrechnungskonto.
Die wichtigsten Punkte im Überblick:
- 1,90 Euro Orderentgelt über Baader Trading
- Sparpläne ohne Ausführungsentgelt
- 100 Prozent Rabatt auf Ausgabeaufschläge bei Fonds
- Handel an deutschen und internationalen Börsen
Die Aktion richtet sich ausschließlich an Neukunden mit ihrem ersten DKB-Depot, Bestandskunden und Juniordepots sind ausgeschlossen.
