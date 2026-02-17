DKB startet befristete Depot-Aktion

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) startet eine befristete Depot-Aktion für Neukunden mit vergünstigten Orderkonditionen.

Unter dem Motto „Heute: starten. Morgen: freuen.“ bietet die Bank neuen Kunden bei Eröffnung ihres ersten Depots bis zum 17.03.2026 zeitlich begrenzte Vorteile. Die Aktionskonditionen gelten laut Unternehmensangaben für sechs Monate und längstens bis zum 30.09.2026.

DKB-Depot: Konditionen und Voraussetzungen der Aktion

Neukunden zahlen für Wertpapierorders über Baader Trading ein Orderentgelt von 1,90 Euro. Zudem sind ETF-, Aktien- und Fondssparpläne ohne Ausführungsentgelt vorgesehen. Voraussetzung ist die Führung eines DKB-Girokontos als Verrechnungskonto.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

1,90 Euro Orderentgelt über Baader Trading

Sparpläne ohne Ausführungsentgelt

100 Prozent Rabatt auf Ausgabeaufschläge bei Fonds

Handel an deutschen und internationalen Börsen

Die Aktion richtet sich ausschließlich an Neukunden mit ihrem ersten DKB-Depot, Bestandskunden und Juniordepots sind ausgeschlossen.

