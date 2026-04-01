DKB Tagesgeld-Zinsaktion mit 2,75 Prozent (auch für Bestandskunden) – letzte Chance!

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) startet ab sofort eine zeitlich begrenzte Zinsaktion für ihr Tagesgeld.

Die Aktion richtet sich an Privatkunden und umfasst laut der Bank eine Verzinsung von 2,75 Prozent pro Jahr auf neu eingezahltes Geld. Voraussetzung ist, dass die Einzahlungen aus externen Konten stammen und innerhalb des festgelegten Zeitfensters erfolgen.

Die Einzahlungsphase ist auf den Zeitraum vom 1. bis 15. April 2026 begrenzt. Die Zinsgarantie gilt anschließend für vier Monate vom 1. Mai bis zum 31. August 2026. Nach Ablauf dieses Zeitraums wird das Guthaben automatisch zum jeweils gültigen Standardzinssatz weiterverzinst.

DKB Tagesgeld-Aktion: Konditionen und Voraussetzungen

Die wichtigsten Eckdaten:

2,75 Prozent Zinsen auf neues Guthaben

Zinsgarantie für vier Monate

Maximalanlage von 100.000 Euro

Gültig für Neu- und Bestandskunden

Nur für Einzahlungen von externen Konten

Die Einlagen sind über die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Person geschützt. Zusätzlich besteht laut DKB eine freiwillige Absicherung über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschlands.

Zum DKB Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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