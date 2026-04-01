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DKB Tagesgeld-Zinsaktion mit 2,75 Prozent (auch für Bestandskunden) – letzte Chance!

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01.04.26 | 10:30 Uhr | 12 Kommentare
Dkb
Deutsche Kreditbank AG (DKB)

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) startet ab sofort eine zeitlich begrenzte Zinsaktion für ihr Tagesgeld.

Update ·

Letzte Chance: Um an der Aktion teilzunehmen, muss die Einzahlung bis zum 15. April 2026 erfolgen. Per Echtzeitüberweisung ist das heutzutage problemlos umsetzbar.

Die Aktion richtet sich an Privatkunden und umfasst laut der Bank eine Verzinsung von 2,75 Prozent pro Jahr auf neu eingezahltes Geld. Voraussetzung ist, dass die Einzahlungen aus externen Konten stammen und innerhalb des festgelegten Zeitfensters erfolgen.

Die Einzahlungsphase ist auf den Zeitraum vom 1. bis 15. April 2026 begrenzt. Die Zinsgarantie gilt anschließend für vier Monate vom 1. Mai bis zum 31. August 2026. Nach Ablauf dieses Zeitraums wird das Guthaben automatisch zum jeweils gültigen Standardzinssatz weiterverzinst.

DKB Tagesgeld-Aktion: Konditionen und Voraussetzungen

Die wichtigsten Eckdaten:

Die Einlagen sind über die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Person geschützt. Zusätzlich besteht laut DKB eine freiwillige Absicherung über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschlands.

Zum DKB Tagesgeld →

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  1. Der knuds 👋
    sagt am

    Funktioniert das auch wenn ich bestehendes Geld auf ein anderes Konto schicke um es dann im Aktionszeitraum wieder zurück zu holen?

    Antworten
  2. Max mustermann 👋
    sagt am

    DKB zahlt vom 1.4. bis 1.5. nur 1 % (Scalable: 2,5 %). Der Verlust für 30 Tage beträgt etwa 37,50 € (bei 10.000 €). Die 2,75 % danach bringen nur ~25 € mehr – netto lohnt sich der Wechsel also nicht. Die Aktion klingt gut, aber man erleidet zwischen Einzahlung und Zinsertrag ab 1.5. fast einen Monat Verlust.

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Max mustermann ⇡

      Das stimmt zwar, allerdings nehmen (nicht nur) wir davon Abstand, solche Angebote zu vergleichen. Geld, das in Geldmarktfonds fließt, ist zwar nicht über die Einlagensicherung geschützt, unterliegt aber den OGAW-Schutzstandards. Diese gelten unabhängig von der Anlagesumme. Ich sage ausdrücklich nicht, dass das etwas Schlechtes ist. Es ist aber eben kein Tagesgeld mit klassischer gesetzlicher Einlagensicherung.

      Antworten
      1. RolliC 🏆
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Ihr braucht auch nicht zu vergleichen. Hört doch einfach mal auf, solche Angebote von der DKB und Co. in der Form zu bewerben. Ich weiß, der Rubel rollt, alles nachvollziehbar, aber das ist halt nicht seriös…

        Antworten
        1. René Hesse ♾️
          sagt am zu RolliC ⇡

          Die Themenauswahl obliegt zum Glück alleine den Autoren.

          Antworten
  3. RolliC 🏆
    sagt am

    Den Teil der Überschrift: „auch für Bestandskunden“ darf man wirklich als Irreführung bezeichnen. Kann sich JEDER mal überlegen warum…

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu RolliC ⇡

      Kläre mich bitte auf. Die meisten Banken und Direktbanken bieten solche Aktionszinsen nur neuen Kunden an.

      Antworten
      1. RoyBer 🌟
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Ist auch so, nur die DKB und ich glaube ganz selten noch die ING und ab und an die Postbank bieten das auch Bestandskunden für „neues“ Geld an.

        Antworten
      2. Athlonet 🎖
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Weil die Aktion nicht für Geld gilt, das schon bei der DKB liegt.
        Wer nur Konten bei der DKB hat ist gekniffen. Also ist „für Bestandskunden“ in der Tat Irreführung.

        Antworten
        1. René Hesse ♾️
          sagt am zu Athlonet ⇡

          Es geht darum, dass Bestandskunden auch an der Aktion teilnehmen können. Für bestehende Gelder gilt das freilich nicht, das hat auch niemand behauptet oder angedeutet.

          Antworten
        2. Robert 💎
          sagt am zu Athlonet ⇡

          Bei manchen Kommentaren fragt man sich wirklich, wie die Leute durch den Alltag kommen. Man kann doch mal kurz nachdenken. Es ist doch logisch, was gemeint ist …

          Antworten
          1. René Hesse ♾️
            sagt am zu Robert ⇡

            Bitte freundlich bleiben, sie meinen es sicherlich nicht böse. Es ist nicht unser Anliegen, dass jemand in die Irre geführt wird. Den Zusatz in der Überschrift hab ich gewählt, weil solche Aktionen oft nur für Neukunden gelten.

            Antworten

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