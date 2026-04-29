DKB verlängert Bonusaktion für Kinderkonto
Die Bank DKB verlängert ihre Kinderkonto-Aktion und gewährt bis Mitte Mai einen Bonus von 25 Euro bei Kontoeröffnung.
Die Deutsche Kreditbank AG informiert darüber, dass die bestehende Aktion für Kinderkonten bis zum 15. Mai 2026 fortgeführt wird. Im Rahmen des Angebots erhalten Kunden einen Bonus von 25 Euro, wenn sie im Aktionszeitraum ein Kinderkonto inklusive Tagesgeldkonto eröffnen.
Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass neben dem Kinderkonto auch ein Tagesgeldkonto eröffnet wird. Zudem muss mindestens ein Elternteil bereits ein Girokonto bei der DKB besitzen oder dieses vorab einrichten. Die Legitimation erfolgt über Geburtsurkunde oder Ausweisdokumente.
Details zur DKB Kinderkonto-Aktion und Teilnahme
Wichtige Eckdaten der Aktion
- Aktionszeitraum bis 15. Mai 2026
- 25 Euro Bonus im ersten Vertragsmonat
- Kinderkonto ab Geburt möglich
- Inklusive kostenfreiem Tagesgeldkonto und Visa Debitkarte
Der Ablauf ist klar strukturiert: Antrag stellen, Identität bestätigen und anschließend den Bonus erhalten. Laut DKB erfolgt die Auszahlung im ersten Monat nach Kontoeröffnung.
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