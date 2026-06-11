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Tschüss Plug-in-Hybrid? Die Range Extender kommen zu uns

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In China sind sie bereits in der breiten Masse angekommen, jetzt deutet sich immer mehr der Schritt in Europa an. Die Range Extender kommen und nicht nur Konzerne wie Stellantis und auch Volkswagen sprechen mittlerweile darüber, auch Marken wie Ford und Renault sehen darin eine große Zukunft auf dem europäischen Markt.

Im Rahmen des Automotive News Europe Congress haben beide Hersteller diese Woche betont, dass das eine wichtige Technologie für Europa wird. Und, sofern die EU hier mitmacht, was man hofft, auch über 2035 hinaus. Beide Marken setzen auf den „Multi-Energie-Ansatz“, der Kunde soll entscheiden, was er kaufen möchte.

Was ist besser? PHEV vs. EREV

Bei einem Plug-in-Hybriden wird in der Regel ein Verbrenner so umgebaut, dass er einen Elektromotor und Akku bekommt, damit man damit elektrisch fahren kann. Bei einem Range Extender ist die Basis in erster Linie ein Elektroauto, das wird aber mit einem Motor ausgestattet, der nur dazu dient, die Reichweite zu steigern.

Während man mit einem Plug-in-Hybriden also elektrisch und mit Bezin fahren kann, so ist das mit einem Range Extender oft nur mit Elektromotor möglich, auch wenn man ebenfalls Benzin nutzt, um die Reichweite zu steigern. Ähnliche Lösung, aber ein anderer Ansatz in der Basis. Die Frage ist, ob es aber beides benötigt.

Der Vorteil von Range Extender, jedenfalls langfristig, wäre, dass man elektrische Modelle damit ausstatten kann, während die Verbrenner nach und nach aus dem Portfolio wegfallen, weil sie sich nicht mehr lohnen. Ford und Renault sind aber auch der Meinung, dass sich EREVs (Range Extender) nur bei großen Autos lohnen.

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11. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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