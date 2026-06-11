Mobilität

Cupra macht Tuning-Marke zur Serienausstattung

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Cupra und ABT pflegen eine enge Partnerschaft und Daniel Abt hat es bereits in dem ein oder anderen Video angedeutet, jetzt ist es offiziell. Ausgewählte Modelle von Cupra bekommen in Zukunft ein „High-Performance-Kit“ für die Serienversion.

Wer also ein ABT-Logo auf dem Auto möchte und wem ein Cupra immer noch nicht auffällig genug ist, der kann das bald im Konfigurator auswählen. Allerdings nur beim Cupra Formentor, dem Bestseller der Marke, und Cupra Leon (Sportstourer).

Bei anderen Modellen gibt es die Option „CUSTOM CUPRA by ABT“ noch nicht im Konfigurator und es wirft die Frage auf, wie es mit den Elektroautos aussieht. Das sind zwei reine Verbrenner, wird man ABT auch bei den Elektroautos anbieten?

Der VW-Konzern stellt Cupra immer mehr auf vollelektrisch um, sollte das also eine langfristige Partnerschaft sein, dann muss sich ABT irgendwann überlegen, ob ein Audi A2 und Co. mit ABT-Paket ein Aprilscherz von 2026 bleiben oder doch kommen.

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11. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Wieso, Cupra ist schon eine Marke für Proleten.

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