Mobilität

Zukunft von Volkswagen: Fokus wandert auf China-Importe

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Das Wissen und die Produktion der Automobilbranche wandert zunehmend ab und auch Volkswagen legt seinen Fokus als Konzern mittlerweile auf China. Dort wird im Moment eine komplett neue Generation an Elektroautos gebaut, zunächst für den chinesischen Markt, später sind aber auch mehr Exporte aus China vorgesehen.

Das habe Oliver Blume, Chef der Volkswagen AG, auf der Bosch-Techmesse ConnectedWorld verraten, so die Automobilwoche. Und das liegt nicht nur an der besseren und günstigeren Technik, der Markt in China schrumpft gerade und die Werke sind nicht ausgelastet, das kann man mit Exporten wieder ausgleichen.

Kurzfristig wird der Fokus auf Märkten wie Indien oder Südamerika bei Volkswagen liegen, aber man hat bereits betont, dass langfristig auch Exporte nach Europa eine Möglichkeit wären. Aktuell kann man hier aber schlechtere Technik teurer verkaufen und so lange das so bleibt, wird Volkswagen diese Chance bei uns weiter nutzen.

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  1. RR ☀️
    sagt am

    WaRuM kAuFt NiEmAnD uNsErE aUtOs …

    Weil die Leute a) nicht mehr so viel Geld über haben und b) nicht doof sind. Die Globalisierung haben die (meisten) Leute schon mitbekommen und gerade bei eAutos wird viel mehr verglichen was es auf dem Markt gibt. Anstatt also aktuelle Technik zu nachvollziehbaren Preisen auf den Markt zu bringen versucht man hier „Last“-Gen zum „Next“-Gen Preis zu verkaufen. Mir tun die Mitarbeiter leid, die die verkorkste Firmenstrategie am Ende ausbaden dürfen.

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