Zukunft von Volkswagen: Fokus wandert auf China-Importe

Das Wissen und die Produktion der Automobilbranche wandert zunehmend ab und auch Volkswagen legt seinen Fokus als Konzern mittlerweile auf China. Dort wird im Moment eine komplett neue Generation an Elektroautos gebaut, zunächst für den chinesischen Markt, später sind aber auch mehr Exporte aus China vorgesehen.

Das habe Oliver Blume, Chef der Volkswagen AG, auf der Bosch-Techmesse ConnectedWorld verraten, so die Automobilwoche. Und das liegt nicht nur an der besseren und günstigeren Technik, der Markt in China schrumpft gerade und die Werke sind nicht ausgelastet, das kann man mit Exporten wieder ausgleichen.

Kurzfristig wird der Fokus auf Märkten wie Indien oder Südamerika bei Volkswagen liegen, aber man hat bereits betont, dass langfristig auch Exporte nach Europa eine Möglichkeit wären. Aktuell kann man hier aber schlechtere Technik teurer verkaufen und so lange das so bleibt, wird Volkswagen diese Chance bei uns weiter nutzen.

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