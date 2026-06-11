Hamburg-Berlin: Deutsche Bahn bietet 100.000 Tickets für je 14,99 Euro an

Die Deutsche Bahn bietet zur Wiedereröffnung der Strecke Hamburg Berlin 100.000 zusätzliche Fernverkehrstickets für 14,99 Euro an.

Ab dem 14. Juni verkehren die Fernzüge der Deutschen Bahn wieder ohne Umleitung zwischen Hamburg und Berlin. Die Sondertickets sind vom 12. bis 14. Juni buchbar und können bis zum 12. Dezember genutzt werden. Laut Unternehmensangaben soll das Angebot ein Dank an die Fahrgäste für die Einschränkungen während der Bauarbeiten sein.

Mit der Wiederaufnahme des direkten Verkehrs steigt die Zahl der täglichen Fernverkehrsverbindungen von 38 auf 52. Auch Büchen, Ludwigslust und Wittenberge erhalten wieder direkte Anbindungen. Einige technische Abnahmen im Bereich der Signal- und Stellwerkstechnik dauern allerdings noch an, sodass nicht überall die reguläre Höchstgeschwindigkeit erreicht werden kann.

Mehr Züge und neue Direktverbindungen zwischen Hamburg und Berlin

Wichtige Änderungen im Überblick:

100.000 Tickets für je 14,99 Euro für die Bahnfahrt im Fernverkehr zwischen beiden Metropolen

52 tägliche Fernverkehrsfahrten statt bisher 38

Rückkehr mehrerer internationaler Direktverbindungen

Kürzere Fahrzeiten nach Dresden

Die Deutsche Bahn setzt auf der Strecke künftig ausschließlich Hochgeschwindigkeitszüge ein. Dazu gehören neben verschiedenen ICE-Baureihen auch der neue ICE L sowie Railjet-Züge der tschechischen Staatsbahn ČD. Darüber hinaus stehen laut Unternehmensangaben ab dem 14. Juni wieder Direktverbindungen nach Prag, Wien, Budapest, Bratislava und Kopenhagen zur Verfügung. Auf der Verbindung Hamburg Dresden verkürzt sich die Fahrzeit um rund 40 Minuten.

Im Sommer sind weitere Bauarbeiten im Knoten Hamburg vorgesehen. Zwischen dem 18. Juli und dem 15. August verkehren die ICE-Züge deshalb nur im Stundentakt zwischen beiden Städten. Ich halte die Rückkehr der direkten Verbindung für einen wichtigen Schritt, weil sie mehr Kapazität schafft und mehrere nationale sowie internationale Strecken wieder miteinander verknüpft.

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