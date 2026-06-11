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50 GB gratis: ALDI TALK lockt mit neuem Datenbonus

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Der Anbieter ALDI TALK startet eine Aktion mit bis zu 50 GB zusätzlichem Datenvolumen für Jahrespakete bis 05.07.2026.

Die Aktion gilt für Kunden, die bis zum 05.07.2026 ein Jahres-Paket XS, S oder L buchen. Der zusätzliche Datenbonus wird über die ALDI TALK App gutgeschrieben und erhöht das jährliche Datenvolumen je nach Tarif.

ALDI TALK Jahrespakete mit neuem Datenbonus im Überblick

Wichtige Eckdaten der Jahrespakete

Alle Tarife sind als Prepaid ohne Vertragslaufzeit konzipiert und enthalten eine Allnet- sowie SMS-Flat. Die Nutzung verteilt sich flexibel über das gesamte Jahr und richtet sich damit an unterschiedliche Verbrauchsprofile.

Die Jahrespakete kombinieren ein festes Datenkontingent mit Telefon- und SMS-Flatrates und bleiben technisch im 5G-Netz mit begrenzter maximaler Geschwindigkeit (max. 100 Mbit/s ).

Zu Aldi Talk →

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