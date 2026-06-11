Apple verrät, wie viele bereits iOS 26 nutzen

Früher gab es die aktiven Nutzerzahlen teilweise einmal im Monat, mittlerweile gibt es diese nur noch selten. Aber ein aktueller Stand rund um die WWDC ist immer noch sicher und wir haben von Apple die neuen Zahlen für Juni 2026 bekommen.

79 Prozent der iPhone-Nutzer sind mit iOS 26 unterwegs, 11 Prozent mit iOS 18 und 3 Prozent mit einer noch älteren Version.

68 Prozent der iPad-Nutzer sind mit iPadOS 26 unterwegs, 17 Prozent mit iPadOS 18 und 15 Prozent mit einer noch älteren Version.

Schaut man sich nur die iPhone-Nutzer der letzten vier Jahre an, dann liegt der Anteil bei 86 Prozent und beim iPad bei 79 Prozent. Das sind weiterhin sehr gute Zahlen, aber Version 26 kommt etwas schlechter als Version 18 vor einem Jahr an.

Die Gründe dafür sind vielfältig, den einen gefällt ein Update nicht, wie in diesem Fall sicher Liquid Glass beim Design, andere warten, weil sie eine neue Version nicht direkt zum Start installieren wollen und vergessen das Update irgendwann.

Doch knapp 80 Prozent nach gut einem Jahr ist weiterhin eine Zahl, mit der man werben kann, bei Android ist das ganz anders, hier gibt es viel mehr Versionen und vor allem viel ältere mit einem hohen Anteil. Aber die Updates von Apple sinken und vielleicht hilft ein Stabilitätsupdate wie iOS 27, um die Zahl wieder zu steigern.

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