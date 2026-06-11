Porsche und die Zukunft der Elektroautos

Porsche scheint nicht mehr ganz von der Elektromobilität überzeugt zu sein, denn der Taycan wurde nicht gut genug gepflegt und bricht daher immer weiter ein und einen Macan nur als Elektroauto anzubieten sieht man mittlerweile als Fehler, daher kommt in ein paar Jahren ein neuer SUV mit Verbrenner (ein Audi Q5 von Porsche).

Porsche 911 kommt nie als Elektroauto

Die Verbrenner rücken also wieder in den Fokus und Michael Leiters hat auf einem Event der AMS betont, dass ein Modell niemals elektrisch wird, der Porsche 911.

Porsche verdient sein Geld zwar mit den SUVs, der 911er ist nicht entscheidend für den Erfolg der VW-Marke, aber er ist eine Ikone und Vorzeigemodell. Und er ist in der Vergangenheit schon oft ein Thema gewesen, wenn es um Elektroautos geht.

Vor ein paar Jahren, als der Taycan erst startete, wurde ein elektrischer 911er schon einmal komplett ausgeschlossen. Mit der Zeit weichte diese Aussage auf, was auch am Erfolg des Taycan lag, der anfangs gut ankam. Es gab sogar Gerüchte, dass ein elektrischer Porsche 911 in Entwicklung sei, aber das ist jetzt auch eine Weile her.

Jetzt ist der Porsche-Chef also wieder auf dem Stand von 2020 und Oliver Blume, was ich ihm auch glaube, was aber grundsätzlich keine kluge Aussage mehr ist.

Die Konkurrenz plant solche Modelle

Zum einen wird der 911er bereits elektrifiziert und die Konkurrenz aus China ist an elektrischen Alternativen dran. Man kann sich komplett stur stellen und das bei Porsche ignorieren, das geht, aber das wäre dann eine ideologische Sichtweise.

Ich glaube auch nicht, dass Modelle wie ein 911er kurzfristig als Elektroauto eine große Chance haben, mittelfristig und vor allem langfristig aber schon. Sowas aber komplett auszuschließen und nicht daran zu arbeiten, wäre der falsche Weg, denn Benzin ist nicht die Zukunft der Mobilität und ein 911er sollte erhalten bleiben.

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