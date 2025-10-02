Audio

Elektroschrott: Das alte Problem der AirPods (und anderen Kopfhörern)

Bei iFixit hat man sich die neuen Apple AirPods Pro 3 angeschaut und wollte dabei wissen, ob man den Kopfhörer mittlerweile reparieren kann. Negativ, es gibt 0 von 10 Punkten, wie schon vor bald einem Jahrzehnt beim ersten AirPods-Modell.

Sollte der Akku also zur Neige gehen oder etwas nicht mehr funktionieren, dann ist das Elektroschrott. Wobei man fairerweise sagen muss, dass nicht nur Apple mit diesem Problem kämpft, das ist ein allgemeines Problem bei diesen Kopfhörern.

Was ich mir wünschen würde, wenn das irgendwie ginge, wäre ein Wechsel des Akkus bei Kopfhörern. Diese sind nämlich sehr klein und nach ein paar Jahren ist die Akkulaufzeit, so jedenfalls meine Erfahrung, das größer Problem. Doch der kompakte Aufbau macht das schwierig. Da bleibt am Ende nur ein neuer Kauf.

  1. Jan 🌟
    sagt am

    Das finde ich auch ganz übel. Häufig werden die Kopfhörer ja auch sehr intensiv genutzt, wodurch sehr schnell eine große Anzahl an Ladezyklen und damit Degradation entsteht. Aber wie bereits in den Kommentaren erwähnt, gibt es dafür sicherlich noch viele weitere und evtl. drastischere Beispiele.

    Antworten
  2. Stefan 🪴
    sagt am

    Währenddessen werden Millionen von Einwegvapes mit Li-Ion-Akkus (!!) täglich weggeworfen.

    Antworten
  3. Davee 🏆
    sagt am

    Die Fairbuds von Fairphone sind so gebaut, dass sich der Akku ganz einfach wechseln lässt.

    Antworten
    1. Jonas 🏅
      sagt am zu Davee ⇡

      Das mag sein, aber schön ist was anderes.

      Antworten

