Elektroschrott: Das alte Problem der AirPods (und anderen Kopfhörern)

Bei iFixit hat man sich die neuen Apple AirPods Pro 3 angeschaut und wollte dabei wissen, ob man den Kopfhörer mittlerweile reparieren kann. Negativ, es gibt 0 von 10 Punkten, wie schon vor bald einem Jahrzehnt beim ersten AirPods-Modell.

Sollte der Akku also zur Neige gehen oder etwas nicht mehr funktionieren, dann ist das Elektroschrott. Wobei man fairerweise sagen muss, dass nicht nur Apple mit diesem Problem kämpft, das ist ein allgemeines Problem bei diesen Kopfhörern.

Was ich mir wünschen würde, wenn das irgendwie ginge, wäre ein Wechsel des Akkus bei Kopfhörern. Diese sind nämlich sehr klein und nach ein paar Jahren ist die Akkulaufzeit, so jedenfalls meine Erfahrung, das größer Problem. Doch der kompakte Aufbau macht das schwierig. Da bleibt am Ende nur ein neuer Kauf.