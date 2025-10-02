Apple ändert seine Strategie bei Brillen

Erst gestern habe ich hier geschrieben, warum ich nicht glaube, dass die Vision Pro in dieser Form ein großer Erfolg für Apple sein wird und schon gibt es die passende Meldung von Mark Gurman bei Bloomberg. Apple fährt diese Reihe vorerst zurück.

Die aktuelle Brille bekommt in diesem Jahr einfach nur einen M5-Chip spendiert und dann war es das für eine ganze Weile mit neuer Hardware. Und eine günstigere und leichtere Version, nennen wir sie mal Apple Vision Air, wurde vorerst pausiert.

Stattdessen möchte Apple zwei Brillen auf den Markt bringen, eine mit und eine ohne Display. Das Modell ohne Display soll in etwa einem Jahr gezeigt werden und könnte Anfang 2027 auf den Markt kommen und das Modell mit Display war für 2028 vorgesehen, Apple hat die Entwicklung allerdings deutlich beschleunigt.