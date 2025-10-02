News

Apple ändert seine Strategie bei Brillen

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Erst gestern habe ich hier geschrieben, warum ich nicht glaube, dass die Vision Pro in dieser Form ein großer Erfolg für Apple sein wird und schon gibt es die passende Meldung von Mark Gurman bei Bloomberg. Apple fährt diese Reihe vorerst zurück.

Die aktuelle Brille bekommt in diesem Jahr einfach nur einen M5-Chip spendiert und dann war es das für eine ganze Weile mit neuer Hardware. Und eine günstigere und leichtere Version, nennen wir sie mal Apple Vision Air, wurde vorerst pausiert.

Stattdessen möchte Apple zwei Brillen auf den Markt bringen, eine mit und eine ohne Display. Das Modell ohne Display soll in etwa einem Jahr gezeigt werden und könnte Anfang 2027 auf den Markt kommen und das Modell mit Display war für 2028 vorgesehen, Apple hat die Entwicklung allerdings deutlich beschleunigt.

Apple Ipad Pro M4 2024 Header

Apple M5: Neues iPad Pro und neue Vision Pro sind bestätigt

Apple ist bereit für die M5-Generation und den Anfang werden ein neues iPad Pro und eine neue Vision Pro machen.…

1. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Christian 🔅
    sagt am

    Was Apple alles möchte….

    Die sollten weniger Energie in den Kampf gegen die EU verschwenden und viel lieber mit Volldampf an neuen Geräten/Lösungen arbeiten. Man könnte auch sagen, Innovativ sein.

    Würde unterm Strich weit mehr bringen. Aber was weiß ich schon….

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Apple ändert seine Strategie bei Brillen
Weitere Neuigkeiten
Amazon setzt für neue Alexa auf Echos mit Display
in Smart Home
Das ist das neue und günstige Tesla Model Y
in Mobilität
Warum die Apple Vision in dieser Form keine Chance hat
in Kommentar
Peloton startet ab heute „in eine neue Ära“
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26: Das unerwartete Comeback
in Smartphones
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Das steckt drin: Die neue PlayStation 5 Pro ist da
in Gaming
Polestar bessert beim Flaggschiff endlich nach
in Mobilität
Google Pixel 9a Hand
Google soll weiteres Pixel-Smartphone für 2025 geplant haben
in Smartphones
Amazon Echo Spot 2024 Header
Ausverkauf? Amazon reduziert viele Echo-Speaker
in News
Neue Serien und Filme bei Disney+: Das sind die Neuheiten im Oktober 2025
in News